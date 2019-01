La voz: La audición más dolorosa para Pablo López «Me hubiera ido con ella al fin del mundo», se lamentó Pablo López ASIER MANRIQUE Miércoles, 9 enero 2019, 10:48

Pablo López ha vivido su momento más duro como coach de La Voz al rechazar a una excompañera de Operación Triunfo. Pablo López no reconoció la voz de Noelia Cano al interpretar 'Cry Me Out' de Pixie Lott y, como el resto de coaches, no se giró para sumarla a su equipo.

Pablo López no pudo disimular su disgusto cuando Noelia Cano terminó de cantar y pudo verla sobre el escenario. El malagueño la reconoció de inmediato entonces y se apresuró a correr hacia ella para fundirse en un abrazo. El coach de La Voz 2019, visiblemente afectado, presentó a la aspirante al resto de sus compañeros: «Es Noelia Cano. Estuve encerrado en un sitio 80 días con esta mujer».

Noelia Cano y Pablo López compartieron edición de Operación Triunfo hace una década, cuando él quedó subcampeón. Pablo López, ahora coach de La Voz, solo tuvo buenas palabras hacia Noelia Cano: «Me hubiera ido con ella al fin del mundo».

El reencuentro entre los dos extriunfitos no ha tenido un final feliz, aunque Noelia Cano se despedía con bonitas palabras hacia Pablo López: «Estoy emocionada porque he visto a Pablo. No ha podido ser. Pero a seguir, esto es así, no queda otra».