«La cultura no es gratis» Thomas Page McBee con Óscar López. Óscar López presenta 'Página Dos', el programa literario de La 2. «La gente paga por otros servicios, y hay que hacerlo también por los libros o la música» JULIÁN ALÍA Madrid Martes, 19 febrero 2019

Casi el 40% de los españoles no lee nunca o casi nunca, según un estudio de la Federación de Gremios de Editores de España. Contra ese problema lucha mañana, a las 21:00 horas, como cada martes desde hace doce años, 'Página Dos', el espacio de La 2 que presenta el «lector profesional» Óscar López (Barcelona, 58 años).

- ¿Qué le parece que haya casi un 40% de personas que no lee en su tiempo de ocio?

- Preocupante. Pero ya estamos acostumbrados. De hecho, hemos mejorado con respecto a otros años. España es la quinta o sexta potencia editorial del mundo, y con toda esa presencia, incluido el mercado latinoamericano, deberíamos ser también una potencia lectora. No quiero dar una opinión pesimista, porque antes se leía menos, pero hay que seguir trabajando de manera muy seria en el fomento de la lectura.

- ¿Es ese el objetivo de 'Página Dos' o está más enfocado a aquellos que sí leen?

- Nuestro propósito es hacer las dos cosas. La gente que ya lee es un público al que tienes ganado, pero sobre todo queremos fomentar la lectura en la gente que lo hace de una manera ocasional. Nos marcamos como objetivo romper un poco con los formatos de libros que se habían hecho hasta entonces, y atraer a un público más joven.

- ¿Y cómo ha sido la respuesta?

- La sensación que tenemos es muy positiva. Las redes sociales te permiten tener la opinión de los espectadores de manera inmediata. Hay gente que nos dice: 'Yo no leo mucho, pero este programa me gusta y lo veo'. Para nosotros es un motivo de orgullo, porque puede que alguno de los libros que aparezcan le resulte atractivo y lo compre.

- ¿Cómo ha recibido la llegada de las nuevas tecnologías?

- Yo sigo siendo muy fan del papel, pero reconozco que me he adaptado muy bien al libro electrónico. Leer es mi profesión, y el libro electrónico me ha dado unas posibilidades infinitas, como no tener que ir cargando con un montón de libros cuando me voy de vacaciones o viajo por trabajo. El hecho de poder llevar en un soporte los libros que necesitas, para mí es de una comodidad increíble, pero también entiendo que algunos vean el papel como un formato muy romántico. Al final, de lo que se trata es de leer, y que cada uno elija el soporte que quiera.

- Aunque 'favorece' la piratería y las descargas ilegales.

- Ese es un problema muy grave, y la gente no es consciente de ello. Nuestro país todavía no ha cogido este problema por los cuernos. Cuando surgió en el mundo de la música y el cine, el sector editorial fue lento a la hora de reaccionar. No puede ser que la gente siga pirateando libros. La cultura no es gratis, y hay una idea extraña de que los libros, la música y el cine lo son. La gente paga por otros servicios: comprar comida, medicamentos, ropa, un coche. y hay que hacerlo también por leer libros, ir al cine o escuchar música.

- ¿Qué soluciones se plantean?

- Si ahora se puede pagar por unas plataformas para ver cine o por escuchar música, ¿por qué no se pueden pagar unas cuotas mensuales para leer los libros que se quiera? Yo creo que hay que ir hacia ahí. Al final, la piratería va contra los propios lectores. Si resulta que el escritor no puede vivir de lo que escribe, pues no escribirá, o escribirá muchísimo menos.

- ¿Quién es su autor favorito?

- Esa pregunta es muy complicada. No puedo tener un único autor favorito. Me iría más hacia los libros. Por ejemplo, 'El Conde de Montecristo', de Dumas, pero luego Javier Marías ha sido uno de los escritores que más me ha marcado. 'Corazón tan blanco' o 'Mañana en la batalla piensa en mí' han sido muy importantes.