Olatz San Emeterio, la joven vasca protagonista de la primera infidelidad de 'La isla de las tentaciones'

La joven vasca, Olatz San Emeterio, ha sido una de las protagonistas del primer capítulo de 'La isla de las tentaciones', el famoso reality de Telecinco presentado por Sandra Barneda, que arrancó ayer su novena edición y que se emitirá también este martes y miércoles.

Y es que la tentadora de 27 años originaria de San Sebastián ha participado en la primera infidelidad, que ha hecho salta 'la luz de la tentación' en la otra villa, una novedad del programa, grabado en República Dominicana, que ahora contará con una pantalla que revelará la identidad de la persona que le haya fallado a su pareja.

En esta ocasión, el que ha hecho que la 'luz de la tentación' suene en 'Villa Playa' ha sido Rodri, el joven madrileño de 26 años que ha bailado junto a la donostiarra Olatz San Emeterio y, consciente de lo que tiene al otro lado de la villa, se ha separado en un momento dado, un acto del que su tentadora se ha percatado, riéndose de él.

La primera infidelidad de 'La isla de las tentaciones'

«Me ha gustado», ha confesado Rodri. «¿Poquito o mucho?», le ha preguntado la tentadora vasca, a lo que la pareja de Helena ha mirado a Olatz de manera cómplice, sobrepasando uno de los límites que marcó su pareja y provocando así que la 'luz de la tentación' sonase.

«Lo sabía, le conozco y sé que me la va a liar», decía Helena, la pareja de Rodri, mientras veía como aparecía la cara de su novio en la pantalla antes de acabar el episodio. Un estreno que contó con una media de 1,2 millones de espectadores y también se emitirá este martes y miércoles a las 21.45 horas.