Niko Etxart, Aurora Beltran eta Janus Lester jarriko diote ahotsa soinu bandari
Abenduaren 18a izango da aurtengo EITB Maratoiaren egun handia 'Bizi bedi bizipoza!' lelopean
J. Agirre
Larunbata, 22 azaroa 2025, 11:29
Niko Etxart, Aurora Beltran eta Janus Lester taldeko Jokin Pinatxo abeslariak helburu solidario handi batekin batu dira: EITB Maratoiaren 2025eko bideoklipa grabatzea, Niko Etxarten 'Euskal rock n' roll' kantu mitikoaren bertsio berezian. Hiru artistek ahotsa jarri diote aurtengo soinu-bandari, abestiaren jatorrizko erritmoarekin eta kausara egokitutako letrarekin. Gainera, Pinatxo gitarra akustikoan izango da, eta Aurora Beltran, berriz, elektrikoan. Hori guztia, bizitzari kantu eginaz, belaunaldiak batuko dituen kanpaina ikusgarri baten alde.
Azaroan zehar estreinatuko du EITBk bideoklip berri hau, eta edizio honetako erronka solidarioaren ardatzetako bat izango da, Nagusilan elkarteko boluntarioen spot-arekin batera. Helburua, oso erraza: elkartasunezko twist handi bat dantzatzea, 'Euskal rock n' roll' abestiaren erritmoan. Horretaz gainera, tutorial bat da ikusgai dantzarako pausoen proposamenekin, bai EITBren sare sozialetan eta baita EITB Maratoiaren webgunean ere.
Aurten aukeratutako kausa zahartze osasuntsua da, 'Bizi bedi bizipoza!' lelopean. Modu osasungarrian zahartzea desafioetako bat dugu gizarte eta osasun mailan; eta, horretarako, ezinbestekoa da zahartzaroaren alorrean ikertzen jarraitzea. Gizartearen transformazioa helburuetako bat izanik, EITBk gu guztion laguntza lortu nahi du, bizitzari kantu eginez, belaunaldiak batuko dituen kanpaina ikusgarri baten bitartez.
Abenduaren 18a izango da aurtengo EITB Maratoiaren egun handia; baina, jada, zabalik dago dirua emateko BIZUMa (dohaintza solidarioa: 33478).