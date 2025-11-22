Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Janus Lesterreko Jokin Pinatxo, Niko Etxart eta Aurora Beltran.
EITB Maratoia

Niko Etxart, Aurora Beltran eta Janus Lester jarriko diote ahotsa soinu bandari

Abenduaren 18a izango da aurtengo EITB Maratoiaren egun handia 'Bizi bedi bizipoza!' lelopean

J. Agirre

Larunbata, 22 azaroa 2025, 11:29

Comenta

Niko Etxart, Aurora Beltran eta Janus Lester taldeko Jokin Pinatxo abeslariak helburu solidario handi batekin batu dira: EITB Maratoiaren 2025eko bideoklipa grabatzea, Niko Etxarten 'Euskal rock n' roll' kantu mitikoaren bertsio berezian. Hiru artistek ahotsa jarri diote aurtengo soinu-bandari, abestiaren jatorrizko erritmoarekin eta kausara egokitutako letrarekin. Gainera, Pinatxo gitarra akustikoan izango da, eta Aurora Beltran, berriz, elektrikoan. Hori guztia, bizitzari kantu eginaz, belaunaldiak batuko dituen kanpaina ikusgarri baten alde.

Azaroan zehar estreinatuko du EITBk bideoklip berri hau, eta edizio honetako erronka solidarioaren ardatzetako bat izango da, Nagusilan elkarteko boluntarioen spot-arekin batera. Helburua, oso erraza: elkartasunezko twist handi bat dantzatzea, 'Euskal rock n' roll' abestiaren erritmoan. Horretaz gainera, tutorial bat da ikusgai dantzarako pausoen proposamenekin, bai EITBren sare sozialetan eta baita EITB Maratoiaren webgunean ere.

Aurten aukeratutako kausa zahartze osasuntsua da, 'Bizi bedi bizipoza!' lelopean. Modu osasungarrian zahartzea desafioetako bat dugu gizarte eta osasun mailan; eta, horretarako, ezinbestekoa da zahartzaroaren alorrean ikertzen jarraitzea. Gizartearen transformazioa helburuetako bat izanik, EITBk gu guztion laguntza lortu nahi du, bizitzari kantu eginez, belaunaldiak batuko dituen kanpaina ikusgarri baten bitartez.

Abenduaren 18a izango da aurtengo EITB Maratoiaren egun handia; baina, jada, zabalik dago dirua emateko BIZUMa (dohaintza solidarioa: 33478).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  3. 3 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  4. 4 Muere Paco Marín, fundador de la ikastola Ekintza y del colegio mayor Olarain
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  8. 8 Verdeliss ya se prepara para la Zurich Maratón de San Sebastián: «Después de la Behobia el listón está muy alto»
  9. 9 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  10. 10

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Niko Etxart, Aurora Beltran eta Janus Lester jarriko diote ahotsa soinu bandari

Niko Etxart, Aurora Beltran eta Janus Lester jarriko diote ahotsa soinu bandari