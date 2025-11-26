La visión de Nieves Concostrina sobre la protagonista de 'ENA': «Victoria Eugenia nunca perdonó a España tener que cambiar de religión e ir a los toros» La periodista especializada en historia ha repasado la vida «de hipocresía y rechazo» de la monarca de origen británico y esposa de Alfonso XIII

Nieves Concostrina se ha erigido en los últimos años como una de las grandes divulgadoras de la historia, con varios libros a sus espaldas y sobre todo el espacio radiofónico 'Acontece que no es poco', que emite la Cadena Ser. La escritora y periodista ha hablado en varias ocasiones de la figura de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, de actualidad por el estreno esta semana de la serie dedicada a su vida 'ENA', creada por Javier Olivares. Aplaudida por la crítica por su factura tras la emisión de los dos primeros capítulos en RTVE, recurrimos a las palabras de Concostrina para repasar la vida de la que fuera mujer de Alfonso XIII según su punto de vista, siempre tan ácido como documentado.

En sus intervenciones, la escritora recuerda que la monarca fue expulsada de España el 15 de abril de 1931. Concostrina define a Victoria Eugenia como «la reina desubicada», ya que «acabó siendo de ninguna parte y querida por casi nadie». Aunque murió en Lausana, Suiza, donde vivía «como una reinona», la monarca nunca encontró su lugar.

Según explica en su programa Concostrina, la relación entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg nació «gafada», ya que el día de su boda, el 31 de mayo de 1906, una bomba estalló al paso de su carruaje camino al banquete, causando 25 muertos y más de 100 heridos. Su relación finalizaría en el exilio al que fueron obligados en abril de 1935, cuando él se fue a vivir a Roma y ella en Lausana (Suiza).

Infeliz pero sin sufrir penalidades

La infelicidad de la reina, para Concostrina, «no merece lástima». La experta en historia de España sostiene que no se debe sentir pena por ella «porque no fue una pobrecita y sus infelicidades fueron consecuencia de sus decisiones absolutamente interesadas». Si bien «la hipocresía a veces te pasó factura y ella lo pagó caro», la periodista considera que esta reina de España «no pasó hambre ni penalidades».

Uno de los principales motivos del rechazo que sufrió Victoria Eugenia en su patria, el Reino Unido, fue su conversión religiosa para casarse con Alfonso XIII. Concostrina califica esta práctica como una «excusa de postureo», ya que «todos los miembros de todas las familias reales de toda Europa andan de trapicheos religiosos dependiendo de dónde esté el negocio», en referencia al país sobre el que iban a gobernar.

La conversión, aclara, es un eufemismo, ya que la palabra real es «abjurar». Esto significa «renegar de tu Dios y tu religión y decir de viva voz que consideras herejes a los que hasta hace cinco minutos eran de los tuyos». Aunque la abjuración era necesaria para ser reina de España, a Victoria Eugenia se le hizo especialmente duro que no se respetara su petición de intimidad, pues «lo que hicieron fue montar una verbena de conversión para que todo el mundo se enterara». Esta doble moral la persiguió hasta el final de su vida. Victoria Eugenia lamentó en su última entrevista que «los ingleses me criticaron por hacerme católica y los españoles no creyeron que fuera sincera».

Victoria Eugenia, fuera de la familia real británica

Tras el exilio de España, Victoria Eugenia intentó regresar a Londres, su «casa», pero se encontró con el rechazo. Si bien llegó a instalarse «entre los suyos, entre los Winsor», esa felicidad duró poco porque acabaron «invitándola a irse poniendo excusas tanto el gobierno británico como su propia familia, excusas que no se creían ni ellos». El Reino Unido le comunicó que, al haberse casado con Alfonso XIII, «había dejado de pertenecer a la familia real británica». Además, le informaron que, ante el inminente inicio de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña «no se hacía responsable de su seguridad ni de las dificultades financieras por las que pudiera empezar a pasar».

A pesar de sus infelicidades, Concostrina recuerda que Victoria Eugenia murió «sin perdonar las dos grandes 'putadas' que le hizo España. Obligarla a jurar de su religión en público e ir a los toros, eso que ella llamaba holocausto sin emoción». La historiadora sentencia su análisis con una conclusión contundente sobre la monarca: «Los cuernos en la plaza y en la cabeza fueron el precio por vivir a gastos pagados».

Concostrina, que también dirige el programa 'Cualquier tiempo pasado fue anterior' desde 2015, además se muestra convencida de que a la reina no le habría gustado ser enterrada en España, ya que ella era «una Batenberg» y no querría estar «en esa cripta oscura rodeada de rancios Reyes bajo ningún concepto».

Entierro en Suiza con discusiones

Al entierro de Victoria Eugenia en Suiza, fallecida a los 82 años, acudieron «todos los Borbones que estaban en el extranjero», pero el evento no estuvo exento de drama. Según Concostrina, «hubo una trifulca y una tensión de glúteos entre toda aquella parentela borbónica tremenda». Al parecer, se desató un conflicto por presidir el cortejo entre Juan de Borbón (el sucesor legítimo de la casa real española) y su hermano Jaime (el mayor, al que le «virlaron el derecho de sucesión»). Además, se evidenció el conflicto entre Juan de Borbón y su hijo, Juan Carlos.

La tensión se debía a que, aunque el nombramiento oficial de Juan Carlos como Príncipe de España por Franco fue en julio de 1969, «el dictador ya le había dicho a Juan Carlos que lo iba a nombrar príncipe de España» en abril, lo que generó una «bronca monumental» con su padre, quien sentía que su hijo le estaba «apuñalando». «En el entierro de Victoria Eugenia no hubo más muertos de milagro», concluye.