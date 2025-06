Una mujer desnuda se cuela por error en una conexión en directo en el programa de Emma García

L. G. Lunes, 2 de junio 2025, 13:38 Comenta Compartir

La espontaneidad del directo a veces juega malas pasadas, y eso es precisamente lo que ocurrió durante una reciente intervención en el programa Fiesta, presentado por la periodista guipuzcoana Emma García. El creador de contenido sobre gastronomía Cocituber se encontraba realizando una conexión en vivo cuando, inesperadamente, una mujer apareció brevemente en pantalla. La mujer, aparentemente recién salida de la ducha, estaba completamente desnuda, cubierta únicamente con una toalla en la cabeza.

Mientras que el momento pasó desapercibido para la presentadora Emma García y parte del equipo, numerosos usuarios en redes sociales no tardaron en captar y viralizar la escena. El programa recuperó este domingo las imágenes, y fue entonces cuando García reconoció no haberse percatado del todo: «Durante la entrevista vi a alguien, pero no me dio tiempo a fijarme bien. Vi que él titubeó, pero no pensé que fuera una persona...», explicó.

El periodista Alejandro Entrambasaguas, por su parte, puso en duda la espontaneidad del incidente. «No es uno de los influencers más conocidos, y no descarto que pueda tratarse de una estrategia para hacerse viral. Hay que contemplarlo como posibilidad», comentó.

Cocituber, sin embargo, negó cualquier tipo de montaje. «No estaba preparado en absoluto», aseguró. «Entré en directo para hablar del golpe de calor y, como habéis visto, hubo un percance porque la puerta del baño no cierra bien en la casa donde me alojo. No me voy a justificar porque es mi vida privada».

