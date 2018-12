«Los mayores somos más rebuscados» Pepe Rodríguez asegura que sus hijos «no pisan la cocina». / TVE Pepe Rodríguez es uno de los rostros más conocidos de 'MasterChef', que mañana emite su tercer programa de la edición 'Junior'. «Ese rencor que nosotros nos llevamos a casa ellos no lo tienen», dice el jurado JULIÁN ALÍA Sábado, 29 diciembre 2018, 09:44

Segundo doblete consecutivo para Pepe Rodríguez (Illescas, 50 años), que mañana, y también el primer día del año, vuelve a ponerse en la piel de jurado de 'MasterChef Junior' (La 1, 22.05 horas), junto a Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. «Para llevar la alimentación a los niños, y la cultura de la gastronomía, ahora mismo no hay nada tan potente como esto. Ojalá lo hubiese de otra forma, pero es así, por desgracia o por suerte», explica el cocinero toledano sobre un programa que tampoco ha podido escapar de las críticas de las redes sociales. Por ello, Jordi Cruz replica que «los niños tienen que aprender que un pollo no viene de un bote, ni de un plástico, sino de una granja». Por su parte, Samantha comenta que hay gente que le agradece la existencia de 'MasterChef', porque «sus hijos entran en la cocina y ayudan gracias al programa», mientras que otros dicen: «Estamos hartos porque ahora mi hijo me valora los platos todos los días».

- ¿Ha notado la repercusión del programa en los más pequeños de las casas?

- Estos niños son extraordinarios. Yo tengo tres, y no pisan la cocina. Les interesa nada, cero. Yo no les obligo. La más pequeña a lo mejor pregunta si puede batir los huevos, como una cosa insignificante, porque yo no les incito a entrar en la cocina. Pero sí ven el programa y les suena todo. Dicen: 'Uy, se está equivocando, ¿no?, ¿pero no tenía que reducir el vino?'. Todo eso sí lo saben. Se fijan en los detalles.

- Los niños aprenden mucho de los jueces, ¿y al contrario?

- También. Sobre todo de su espontaneidad, de no ver las cosas con los ojos de los mayores. Hace que intentes meterte en la mentecita de ese niño, que no le está pegando la bronca a su compañero con malicia. Ese rencor que nosotros nos llevamos a casa, ellos no lo tienen. ¿Cuándo nos deformamos los mayores? Para ellos todo es de color de rosa.

- ¿Baja mucho el listón en la versión 'Junior'?

- El criterio gastronómico es el mismo. Si la sopa está salada, está salada para un mayor o para un crío. Lo que cambia es la forma de explicarlo. Todo hay que hacerlo casi como un cuento. No me gustaría que en clase, cuando se equivoca mi hija en matemáticas, le dijeran las cosas de mala manera. Eso es lo que intentamos nosotros. A veces delante de tus compañeros te frustras, pero no queremos que los niños lloren.

- Hay gente que se ha quejado de eso.

- Sí, hay quien dice: 'No puedo verlo, les hacéis llorar'. Pues en mi casa es algo que pasa todos los días. Se ve que mi mujer y yo somos dos monstruos. Los niños lo hacen con naturalidad, con sencillez. Somos los mayores los que somos más rebuscados. Ellos no lo entienden tan como una competición como parece desde fuera. Les duele irse, no porque no vayan a ganar, sino porque se van del programa. Están encantados allí. Si durase seis meses, lo harían. Es una fantasía.

- ¿Cómo se toma las críticas?

- En el país de memos que estamos dejando, decir que tenemos críticas me parece lo más normal del mundo. Esto es un caos. Hay que normalizar las situaciones. Con el programa que tenemos tan blanco, sano, no me quiero ni imaginar las críticas que tienen otros programas de otras cadenas. Qué hablarán de aquello... Si 'MasterChef Junior' es criticable,e l resto tiene que ser la rebomba.

«No necesita presentador»

- La siguiente edición va a ser la primera sin Eva González.

- Será una nueva etapa, pero el formato no necesita presentador. Lo dices así y parece que estás tirando a Eva de por medio. Yo preferiría que el formato siguiera como antes, porque hemos nacido con ella y ha ido bien. Pero lo podemos hacer nosotros perfectamente, aunque si mañana nos traen a otro presentador, a mí no me causaría ningún problema. Que sea lo mejor para el programa.

- Es el único país en el que ningún juez se ha marchado.

- Grabamos nueve meses al año, compaginándolo con el trabajo. No somos superhombres, pero lo hacemos con gusto. Es una suerte lo que ha ocurrido. ¿Quién no puede darse de baja quince días? Por cualquier cosa, ya no porque estés cansado y lo quiera dejar de hacer, sino que te pongas malo de cualquier cosa.

- ¿Cuál de las tres versiones disfruta más?

- El 'Celebrity'. Es más relajado y divertido. Son bestias del humor, del espectáculo... Es otra cosa. Con los niños te tienes que poner demasiado pedagógico, porque claro, se despistan. Son cinco o seis horas de grabación, y yo es cuando pienso en los profesores. Digo: Joder, esto no está pagado.