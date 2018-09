Javier Rey: «Mateo ha madurado mucho» Javier Rey. Después del éxito de 'Fariña', Javier Rey regresa a las galerías de 'Velvet Colección' (Movistar+) para retomar el personaje de Mateo. Admite que dar vida a Sito Miñanco «ha sido muy intenso» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 27 septiembre 2018, 06:55

Lo único que comparten el narcotraficante Sito Miñanco y el empresario de moda Mateo Ruiz es el bigote y el rostro de Javier Rey (Noia, A Coruña, 1980). El actor gallego está de regreso en 'Velvet Colección', la serie de Movistar+ que anteriormente emitía Antena 3, después de su elogiado papel en 'Fariña'. La serie de las galerías emite los viernes su segunda temporada, aunque también está bajo demanda. Al elenco de Marta Hazas, Asier Etxeandía, Adrián Lastra... se ha sumado el actor y modelo Andrés Velencoso, que da a vida a Omar Ahmadi, el arrogante embajador de Irán en España.

- Mateo regresa una vez más a 'Velvet'.

- Mateo pega un salto cualitativo importante, es un señor muy seguro de sí mismo, que ha cambiado poco a poco su profesión y le ha atrapado el mundo de dirigir revistas, investigando casos alrededor del mundo. Tiene una trama muy detectivesca que hace ver una parte completamente diferente del personaje al que estábamos acostumbrados. Ha madurado mucho.

- ¿Cómo ha sido volver a ponerse su traje después del de Sito Miñanco en 'Fariña'?

- Ha sido algo muy feliz. Para mí esta serie es como un hogar, además el personaje ha evolucionado y eso para un actor sigue siendo un reto, no está estancado. Me hace mucha ilusión.

- ¿Y la trama sentimental con Clara?

- Sigue, la cabra siempre tira al monte y hay cosas que no se pueden evitar. Mateo sigue con Clara sí pero no, ellos son así, como pasa en la vida real, ni contigo ni sin ti. Ahora va a ser una relación más verdadera, no simplemente un juego de dos enamorados correteando por las galerías. Hay muchos más peligros esta vez.

- ¿Qué tal con los nuevos compañeros, como Andrés Velencoso?

- Estupendo. Siempre digo que entrar en una máquina que ya tiene un rodaje es difícil, pero han entrado como si llevaran aquí toda la vida.

- 'Velvet' tiene fecha de caducidad. Se acabará con la tercera temporada...

- A mí con esta serie me pasa algo que nunca me ha ocurrido con otras, creo que si la decisión dependiera del público habría 'Velvet' para toda la vida. Tenemos unos espectadores muy fieles, es la sensación que yo tengo, y los que vienen se quedan.

- ¿Qué final le gustaría?

- Ya no me queda imaginación para eso porque ya me he despedido de Mateo unas cuantas veces (risas). Siempre quedan historias que contar y los personajes no se quedan acartonados, evolucionan de una manera lógica.

«Creo que si la decisión dependiera del público, habría 'Velvet' para toda la vida»

- Aquí no tienen la presión de las audiencias.

- No pienso mucho en eso. Desde luego, no es algo que me asuste.

- ¿De Sito se ha desintoxicado ya?

- 'Fariña' fue muy intensa, pero he tenido tiempo para desintoxicarme. Todo ha sido muy intenso en 'Fariña' porque hemos jugado con un material muy real, con personajes reales, un secuestro de un libro, el fenómeno fan... Ha sido un viaje bastante 'heavy' en general desde que empezamos los ensayos. Y ahora va a saltar al mercado internacional.

- ¿Ve factible una segunda temporada?

- No tengo ni idea. No puedo decirte que no porque en este oficio nunca sabes lo que va a pasar. Trama para una segunda temporada hay, desde luego.

- ¿Le gustaría dar el salto a Estados Unidos?

- Desde hace unos años mis decisiones se basan en cómo es el personaje que me ofrecen. No me voy a ir por irme, solo quiero cosas que me interesen, sea en España o en otro país. De momento estoy feliz aquí. Ahora vemos normal que las series españolas tengan éxito fuera, creo que precisamente fue 'Velvet' una de las pioneras, abrió una puerta que no se va a cerrar nunca.