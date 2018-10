María Villalón triunfa por todo lo alto imitando a Antonio Molina María Villalón gana imitando a Antonio Molina / Tu cara me suena La cantante encarnó al mito de la canción española en 'Tu cara me suena' y logró la máxima puntuación del público y de todos los miembros del jurado JOSEBA FIESTRAS Sábado, 27 octubre 2018, 09:21

Puso al jurado en pie y los sedujo de tal manera que le brindaron un pleno de 'doces' que la auparon al primer puesto de la lista, con el consentimiento del respetable que también le otorgó la máxima puntuación. A María Villalón le tocó la difícil papeleta de imitar a Antonio Molina, y la compositora clavó al cantante. «Con qué facilidad has entonado sus florituras», se admiraba Lolita dando la enhorabuena a la concursante, que conseguía también el aplauso de todos sus compañeros.

Soraya Arnelas ganó la 'plata' en una velada genial en la que tenía que clonar a Rosalía. «Yo me pregunto dónde está tu límite porque te tocan artistas muy diferentes y siempre pillas su esencia», reflexionaba Angel Llácer fascinado. Chenoa, por su parte, no dudó en decir que la extremeña era su favorita, «porque me emociona la gente que trabaja tanto», argumentó. Mimi fue la tercera en discordia emulando a Jennifer López. «Es brutal la actitud que has tenido, eres absolutamente hipnotizante», regalaba Llácer a la 'triunfita', que se dejó la piel en su actuación.

Carlos Baute tampoco lo tenía fáci porque le tocó Nat King Cole y, además, cantando en español con acento norteamericano. El venezolano supo captar el espíritu del barítono de Alabama y encandiló al tribunal y a la audiencia con su arte, lo mismo que Jordi Coll, que se puso en la piel de Madonna y, lejos de caer en el ridículo supo defender su trabajo y cautivar a todos con ello. «Ha sido tu mejor actuación», valoró Llácer.

Al otro lado de la tabla estaban José Corbacho y Anabel Alonso, que debían imitar a Alejo Stivel y Rocío Jurado, respectivamente. El cómico lo tenía aún más complicado porque el líder de Tequila estaba en plató y se animó a cantar con él, pese a todo no convenció al jurado, aunque sí admitieron que había conseguido «trasladarnos a las fiestas de un pueblo», con su propuesta. Alonso, por su parte, hizo lo que pudo con 'la más grande'. «La actitud era la de la Jurado», explicaba Lolita, «pero copiar su voz es muy difícil». Eso sí, los expertos apreciaron «el cariño» con el que la actriz salió a escena. El pulsador concedió a Manu Sánchez la oportunidad de encarnar a MC Hammer y Chenoa se vino arriba con la actuación, aunque poco duró la alegría porque las puntuaciones fueron bastante bajas, parecidas a las de Brays Efe, que trató de emular a Rita Ora y se quedó en el camino. «Te ha faltado aire», bromeó Santiago Segura, que esta semana sustituía en el jurado a Carlos Latre.

La sorpresa de la noche la dio Fortu, vocalista de Obús, que era el invitado especial de la gala y salió al escenario disfrazado de Camilo Sesto. El hombre puso empeño en la tarea, pero no superó el reto. «Me habéis pillado con la voz tomada», se disculpó el veterano heavy, que con todo fue ovacionado por jueces y concursantes que reclamaron su puesto como concursante oficial en la próxima edición del formato.