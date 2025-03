María León sobre el incidente con la Policía Local de Sevilla: «Sé que no voy a ganar, pero me siento en la necesidad de resistir» La actriz detalló cómo se desarrollaron los acontecimientos

La actriz sevillana María León ha hablado por primera vez en profundidad sobre el altercado con la Policía Local de Sevilla que la ha llevado a ser condenada a pagar una multa de 5.700 euros por agresión a una agente. Aunque la entrevista con Jordi Évole en La Sexta se grabó antes de conocerse la sentencia, León ya entonces relató su versión de los hechos y el impacto que tuvo en su vida.

«Tengo mis razones por las que no he hablado, por protegerme, sobre todo mi salud mental», declaró en un inicio. Sin embargo, no dudó en calificar la experiencia como «terrible», subrayando que todo ocurrió tras una noche de celebración por «uno de los proyectos más importantes de mi carrera».

La actriz detalló cómo se desarrollaron los acontecimientos. Según su relato, ella y su grupo de amigos caminaban por la ciudad cuando uno de ellos, que iba en bicicleta y llevaba una copa en la mano, fue interceptado por la policía. «Vimos de lejos que no pasaba nada, pero luego apareció otro coche de policía y, poco después, una lechera (furgón policial). Cuando nos acercamos, ya había mucha tensión en el ambiente», relató.

Según su versión, al intentar averiguar lo que sucedía, «empezaron a empujarnos. Caí al suelo y me asusté, porque no entendía nada. Y al no entender, empecé a grabar». Fue en ese momento cuando, según la actriz, un agente le espetó: «En la cultura nos vamos a gastar el dinero».

León prosiguió con su relato asegurando que los agentes le pidieron el DNI y, al no llevarlo encima, fue introducida en un coche policial. «Tengo claustrofobia y le pedí a la chica que no me dejara allí. Pero se bajó y me dejó dentro. Grité por angustia y salí para coger aire. En ese momento oí: 'huye, huye', pero yo no tenía intención de huir porque no había hecho nada», explicó. Según su testimonio, tras su salida del vehículo, «tres personas se tiraron encima de mí y me tiraron al suelo».

Tras su traslado a la comisaría, la actriz aseguró que un agente le propuso borrar los vídeos grabados a cambio de «dejarlo todo en nada». «Me negué. Quiero mis derechos», declaró León, quien afirmó que, tras ese momento, le informaron de que estaba detenida por presuntamente haber golpeado a una agente.

La estancia en la comisaría de María León y su impacto personal

León también relató su paso por dependencias policiales y el hospital. «Me agoté y me quedé pachucha. Cuando me llevaron a otra comisaría, me dejaron en una celda con rejas. Me dormí y, al despertarme, noté que me había bajado la regla del sofocón. Pedí que me dejaran asearme y no me lo permitieron. Fue denigrante».

Finalmente, su hermano Alejandro contrató a un abogado que logró su liberación. Sin embargo, la exposición mediática del caso la afectó profundamente. «La prensa ya estaba en la puerta. Me hizo encerrarme y buscar apoyo psicológico», confesó.

Durante la entrevista con Évole, la actriz reveló que aceptó participar en «MasterChef» para costear su defensa legal. Pese a la sentencia en su contra, León afirmó: «Sé que no voy a ganar, pero me siento en la necesidad de resistir. Que digan lo que quieran, aquí estoy yo, estoy bien».