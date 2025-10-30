Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la AP-8, a la altura de Zarautz, dirección Bilbao por una colisión múltiple
Manolo García y David Broncano, en La Revuelta

Manolo García radiografía la sociedad actual: «La gente no es feliz y está jodida»

El cantante estará en San Sebastián el próximo 12 de noviembre en el Kursaal

L. G.

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:58

El mítico cantautor Manolo García visitó anoche 'La Revuelta', el programa de La 1, para hablar de su nuevo disco, 'Drapaires poligoneros', y además mostró su preocpación por la situación actual. «La gente no es feliz y está jodida. El nivel de vida está por encima de los salarios», lamentó el cantante.

Manolo García, que ofrecerá un concierto en San Sebastián el próximo 12 de noviembre, comparó la vida con un partido de fútbol «en el que todos queremos tirar a portería», aunque, añadió, «debe haber un árbitro que ponga orden para que la cosa sea justa, y que juegue todo el mundo».

El cantante también lanzó un mensaje hacia los dirigentes. «Si a unos pocos les va mucho mejor, con su pan se lo coman. Pero el resto que viva con dignidad y no asfixiados. Si te va bien y a tu vecino fatal, y tienes corazón, te tiene que doler».

Crítico con el capitalismo y los poderes económicos, Manolo García señaló la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda: «¿Qué es esto de que la gente joven no se pueda independizar?», se preguntó.

Manolo García: «Estoy haciendo huelga de televisión»

Además, el cantante confesó que lleva tiempo desconectado de la actualidad política. «Estoy haciendo huelga de televisión. No quiero ver ni más informativos ni más políticos hasta que lo hagan bien».

Sin citar nombres, Manolo García aludió a líderes como Donald Trump o Benjamin Netanyahu: «¿Por qué tengo que ver a ese señor obsesionado con la guerra comercial? O a ese otro que mata a gente y bombardea países. No quiero».

En el terreno más personal, García aseguró que ha procurado mantener su intimidad y por ello no conetesó a las preguntas clásicas del programa. «He intentado tener toda mi vida privada atada corta y sigo igual».

