Maddalen Arzallus eta Xabier Sukia, «entretenimenduaren euskal selekzioaren hautatzaile»

Irailean helduko den Biba Zuek saioko 6. denboraldiko promozioan «euskara, eguneroko gaiak, gure musika, gure lurra, gure ohiturak, umorea, kirola eta kultura» sartu dituzte deialdian

I. Mendia

Asteazkena, 27 abuztua 2025, 14:49

Bertsotan ibili dira maiz, kamera aurrean ere agertzera ohituak daude, baina inoiz baino gehiago foku eta flash aurrean jarri ditu EITBk Biba Zuek saioko Maddalen Arzallus eta Xabier Sukia aurkezleak irailean hasiko den 6. denboraldia iragartzeko. Hain zuzen dortsal hori bizkarrean duen kamiseta soinean, «entretenimenduaren euskal selekzioaren hautatzaile» modura ageri dira. Agerraldian, gainera, euren lehen deialdia egin dute, besteak beste hamaikakora gehituz «euskara, eguneroko gaiak, gure musika, gure lurra, gure ohiturak, umorea, kirola eta kultura».

Astelehenetik ostiralera 18:00etatik 20:00etara emititzen da 'Biba Zuek'. Bolada batean errepikatutako saioak eskaintzen zituen ETB1ek eta formatu honen bitartez arratsaldeko magazinea berreskuratu zuen. Denborak arrazoia eman dio, bai share aldetik zein kalitate aldetik. Lehenen orduan gonbidatuak izan ohi dira esperientziak kontatu eta gai konkretu baten inguruan hitz egiteko, gizartean albiste diren gaiak landuz batik bat. Bigarren zatian elkarrizketa egin ohi da. Kolaboratzaileak ere ez dira falta.

Hala jarraituko du irailean ere seigarren denboraldian.

2021eko otsailean ezarri zuen lehen mugarria 'Biba zuek' saioak, 100 programa bete baitzituen, eta ordutik geratu gabe egin dute aurrera. Denboraldiak aurrera egin ahala, pasa den martxoan heldu zen 1000 programetara. Horiei gehitu behar zaizkie hainbatetan egindako saio bereziak: urtezahar gauean, Korrikaren amaieran, Egunean Behin mugikorreko aplikazioaren finalaren harira egindakoa, etab.

