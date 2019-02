Julio Ruz, expulsado de 'GH Dúo' por «conducta inaceptable» Julio Ruz, expulsado del concurso. / TELECINCO El concursante conoció la decisión nada más comenzar el debate dominical y su despido se debe a las discusiones que ha mantenido con María Jesús Ruiz JOSEBA FIESTRAS Lunes, 4 febrero 2019, 10:56

El debate del domingo de 'GH Dúo' comenzó con una noticia sorprendente: Julio Ruz era expulsado del concurso por «conducta inaceptable», según palabras del presentador, Jordi González. 'Tanto va el cántaro a la fuente…', reza el refrán; y en este caso varios habían sido los espectadores que habían solicitado la eliminación del empresario por las presiones que ejercía sobre María Jesús Ruiz. Lo cierto es que su actitud ya estaba resultando un poco «brasas», como le dijo Sofía Suescun, y sus compañeros calificaban su comportamiento de «obsesivo».

Una broma de Antonio Tejado desató la tormenta y los celos se apoderaron de Julio, que no dejaba de preguntarle a la modelo si había otra persona en su vida. ¡Hasta se habló del propio Tejado como sospechoso! «Te amo», zanjaba el despechado su discurso ante una mujer que ya no sabía cómo quitárselo de encima. «Pues no me ames, que yo no te quiero como quieres que te quiera», trataba de explicarle María Jesús en vano. Aquello parecía un bolero. Los vídeos con discusiones de la pareja no cesaban. «Es que parece que estoy acosándote», se lamentaba él. Y ella respondía contundente: «Yo no tengo la culpa de tu conducta». Pero nada parecía satisfacer al 'Patrick Swayze de Jaén' que se justificaba atacando: «Es que a lo mejor mi conducta es por protegerte y ayudarte».

Julio y María Jesús, durante una de sus discusiones. / TELECINCO

El embrollo no había tocado techo. Para acabar de enredar las cosas, Ruz le escribió un mensaje secreto en el ordenador a María Jesús proponiéndole «un montaje», según ella. Y lejos de seguirle el juego, la ex Miss España denunció el proyecto ante sus compañeros provocando la ira del aludido, que negó el asunto. «Me tiene la vida amargada, me está persiguiendo todo el rato», se quejaba la muchacha en el confesionario. Y en esa misma habitación le comunicaron a Julio su expulsión disciplinaria. «Tu obsesión con María Jesús es lamentable», le había dicho Sofía hace unos días, y la sentencia lo condenó.

«En shock»

El presentador del debate fue el encargado de comunicar a los 'grandes hermanos' la drástica decisión. «¿Estás más cómoda ahora?», preguntó Jordi a la afectada. «Estoy en estado de shock porque también me da pena, pero si te soy sincera yo quería que este jueves se fuera él», desvelaba María Jesús aludiendo a las nominaciones. Nada más se supo del expulsado. Habrá que esperar a siguientes citas catódicas para conocer su versión, que no dejará indiferente a nadie. «Me he sentido agobiada», admitió la modelo que recibió el apoyo de sus compañeros.

Por lo demás, Sofía y Alejandro Albalá siguen la filosofía del perro del hortelano, aquello de ni como ni dejo comer; Fortu y Kiko Rivera parece que ya han hecho las paces, después de la gresca del pasado jueves; Juan Miguel Martínez se disfrazó de pelirroja para bailar un tango con Antonio Tejado, por la prueba de danza, no es que se le fuera la pinza definitivamente; y Raquel Lozano e Ylenia Padilla son ahora las mejores amigas, tras superar las broncas que tuvieron durante las primeras semanas. Veremos lo que dura el cuento.