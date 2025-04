«La ficción española no debe tener complejo de inferioridad»

«Las redes sociales nos llevan a vivir una vida que no es nuestra porque no es real», dice el actor.

juanfran moreno Jueves, 26 de diciembre 2019, 00:12 Comenta Compartir

Entre la resaca por el éxito de 'Campeones' y el final de la tercera temporada de 'Estoy vivo', Javier Gutiérrez (Luanco, Asturias, 48 años) despide el año como protagonista de la campaña navideña de Campofrío. El actor, que también estrenará en febrero de 2020 la tercera temporada de 'Vergüenza' (Movistar+), interpreta al director de una falsa 'startup' encargada de poner en marcha noticias falsas al gusto de sus lectores y que crea una realidad paralela en las redes sociales.

- Le hemos visto crítico con las redes sociales.

- Me da la sensación de que vivimos un tanto anestesiados, siendo poco conscientes, no sé si de una forma deliberada o no, de la realidad que nos rodea. En concreto, hablaba de la zozobra y ansiedad que me generan las redes sociales, como Instagram. Tratamos de ofrecer la mejor versión de nosotros mismos, pero a costa de vivir una vida que no es la nuestra porque no es real. Ojalá la vida pudiera ser así, y vivir siempre en unas constantes vacaciones. Vamos retroalimentando ese universo perverso en el que nada o casi nada es real.

- En Instagram es muy activo.

- Soy muy celoso de mi vida privada. Instagram lo uso para fines profesionales. Cuando uno es una persona que se dedica a la actuación, como es mi caso, pone límites, y creo que parte de determinada prensa lo respeta.

- Acaba de despedir la tercera temporada de 'Estoy vivo' (TVE), que ha sufrido el desgaste de las series en abierto. ¿Cómo convivirá este modelo con las plataformas?

- Ha cambiado la forma de consumir y hacer televisión. El espectador no espera a ver sus series a las 22.30 horas porque tiene que madrugar y hacer su vida. La ficción en las teles generalistas tiende a ser más residual frente a otros contenidos de directo, como los 'realities' o la información. Y me causa pena, porque creo que es muy interesante que una televisión pública, como TVE, permita una ficción como 'Estoy vivo' . A lo mejor una plataforma no apostaría, o en su momento no apostó, por una ficción como ésta y sí lo hizo una cadena pública.

«Ha cambiado la forma de consumir televisión, el espectador no espera»

- ¿En una plataforma hubiera tenido más éxito?

- 'Estoy vivo' es una serie que conjuga la comedia y el drama, lo paranormal y la ciencia ficción, de una forma atractiva. Y, además, creo que el lenguaje que utiliza traspasa las fronteras. Es una ficción que funcionaría perfectamente en esas plataformas.

- Y la CBS prepara una adaptación norteamericana de 'Estoy vivo'.

- No tengo ni idea de cómo está yendo ese tema. Pero sí sé que eso habla muy bien de la buena salud que está viviendo la ficción española, con otras adaptaciones internacionales y 'remakes'. Las series españolas funcionan y son vistas en todo el mundo.

«Nos hemos adaptado»

- ¿Hay menos prejuicio ahora con la ficción española?

- No tenemos que tener ningún complejo de inferioridad respecto a otras industrias. La ficción que se hace en este país es elevadísima, sea la comedia o el drama. Siempre se han hecho muy buenas series. Desde los años 80 y 90, esas grandes adaptaciones de los clásicos de la literatura. Es cierto que ha habido otras series costumbristas, que han gustado a la audiencia, y bienvenidas sean. Tiene que haber ficción para todo tipo de espectadores.

- Tantos años haciendo series para televisión, ¿qué ha cambiado en la ficción española?

- Ha cambiado la forma. Nos hemos adaptado a los tiempos. El paladar del espectador es mucho más exigente gracias a productos que vienen de fuera. El cine y la televisión se hacen casi de la misma forma. Se invierte tanto tiempo en iluminar un plano tanto en la televisión como en el cine. El cine es cine, y tengo una visión romántica del séptimo arte, pero se hace una tele de altísima calidad, que ha elevado el listón para adaptarse a los tiempos y ponerse al nivel de producciones extranjeras.