Eva Isanta: «En España tenemos talento» Eva Isanta es uno de los jueces de 'Got Talent', que continúa buscando hoy a sus finalistas. «Noto que estoy más expuesta a las críticas. Hasta mi hijo me da caña» JULIÁN ALÍA Lunes, 15 abril 2019, 08:29

Desde que anda en 'Got Talent', Eva Isanta (Ceuta, 47 años) sufre el denominado 'espíritu de la escalera', y no puede evitar pensar que «tenía que haber dicho otra cosa» una vez que la cámara ya no está sobre ella. La actriz, una de los jueces de 'Got Talent España' y de las caras más reconocidas de 'La que se avecina', tiene esta noche a las 22.00 horas, y en directo, la difícil tarea de evaluar a 14 semifinalistas que buscan un hueco en la final del concurso de Telecinco.

- ¿Cómo está siendo formar parte del jurado de 'Got Talent'?

- Una experiencia muy diferente a otras. Aun dentro de mi profesión, es algo que no está dentro de mi circuito habitual de acción. Mi trabajo normalmente es interpretar y aquí tengo que juzgar a distintos talentos que traen una propuesta artística, y ser yo, no estar parapetada detrás de ningún personaje de ficción, ni un guion aprendido. Ha sido como una especie de salto mortal.

- ¿Cómo se ha visto en su debut?

- Es complicado. Algunas veces sí me he visto bien y otras no tanto. Soy bastante crítica conmigo misma, siempre de manera constructiva, por supuesto. Me quiero y me acepto desde hace tiempo, pero en algunos momentos me hubiese gustado decir otra cosa, o de otra manera. También tengo que reconocer que me ha sorprendido la brillantez que tiene el programa, hay un ambiente estupendo y es muy divertido.

- ¿Cómo le llegó la propuesta?

- Me sorprendió mucho. No sé por qué se les ocurrió pensar en mí, la verdad. Hice una especie de reunión con mis seres queridos. Dudaba mucho, pero yo era seguidora del programa, lo veía con mi hijo antes de participar en él, y me entretenía mucho. Me gustaba el formato y el objetivo, que es dar a conocer el talento de gente que no podía llegar al gran público. Por todo esto, y por entenderlo como un reto, por intentar ser yo en televisión, acepté la propuesta.

- Verlo ahora tiene que ser bastante distinto.

- No tiene nada que ver. Ahora estoy yo ahí. A veces lo paso muy bien, y otras un poco peor. Estoy mucho más metida. Obviamente, ahora lo vivo mucho más, y de una manera mucho más intensa que cuando estaba en el sofá de mi casa toda relajadita. Me han sacado absolutamente de la zona de confort, y nunca mejor dicho: del sofá. Y ahora también estoy expuesta a las críticas de la gente con la que hablo: de los amigos, de los familiares. De repente, mi hijo me dice: 'Pero, mamá, ¿cómo has dicho que no?'. Ahora me dan caña.

- ¿De dónde sale tanto talento?

- Uf, eso me pregunto yo. No lo sé, aunque esta edición ha sido bastante más internacional, según lo que me comentaban Edurne y Risto (Mejide), que tienen más experiencia que yo en el formato. Pero también en España tenemos muchísimo talento. Yo creo que el talento es inherente al ser humano. Y las ganas de mostrar tus capacidades artísticas, de trascender, de habitar un mundo más mágico y más creativo que nos haga salir de la cotidianidad pura y dura. Eso todos lo tenemos, y España es un país con mucha variedad cultural, con mucha riqueza, y que ahí está. La gente la quiere mostrar.

- ¿Tiene ganas de que se estrene la nueva temporada de 'La que se avecina?

- Hombre, pues claro. Entre otras cosas, para que dejen de preguntarme ya cuándo se estrena. Esa es una razón. Y otra, que la temporada pasada fue chulísima, lo pasamos muy bien, y somos los primeros que tenemos ganas de que se estrene. Cuando te gusta el trabajo siempre quieres ver qué has hecho.

- Y ya están rodando la siguiente…

- Estamos con la duodécima, y con la otra ahí, en el cajón. Nos lo tomamos un poco a coña, porque la comedia hay que hacerla con humor.

- Tras tanto tiempo interpretando a ese personaje, ¿la 'confunden' con ella por la calle?

- Sí, sí, totalmente. Bueno, ahora con 'Got Talent' no es solo eso. Antes me llamaban Cuqui, y ahora me dicen: '¿Pero cómo le has dicho que no a ese?'.