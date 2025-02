La investigación sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez: las imágenes de seguridad, clave en el caso de su hija Alma

L. G. Miércoles, 19 de febrero 2025, 09:44 Comenta Compartir

La actualidad de la crónica social sigue centrada en la situación de Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, tras la hospitalización de su hija Alma, de dos meses. La menor sufrió un complicado episodio de salud que derivó en una investigación judicial para esclarecer el origen de sus lesiones, según los informes médicos y forenses.

Mientras la colaboradora televisiva y el fisioterapeuta intentan retomar la normalidad a la espera de novedades en el proceso judicial, han salido a la luz detalles clave sobre las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en el momento de la crisis de la bebé. La información ha sido revelada por el periodista Antonio Rossi.

Antonio Rossi ha desglosado en Telecinco la secuencia de lo sucedido el 9 de enero. Según su relato, Anabel y David acudieron en coche a un centro comercial. Pantoja bajó del vehículo para realizar unas compras, mientras Rodríguez se quedó en el interior con la pequeña Alma. Fue en ese momento cuando la bebé sufrió la crisis, aunque su madre había mencionado que ya había mostrado problemas en días previos.

Ante la situación, David se trasladó a la parte trasera del coche para asistir a su hija, realizó maniobras de auxilio y finalmente llamó a Anabel para que acudiera. Posteriormente, salió del vehículo con la bebé en brazos en un intento por ayudarla.

El Juzgado de Instrucción n.º 4 de San Bartolomé de Tirajana continúa con las diligencias abiertas desde el 21 de enero contra la pareja. Aunque ambos están siendo investigados, el foco se mantiene sobre David Rodríguez, único cuidador presente cuando se produjo el episodio.

Una de las claves del caso ha sido la aparente contradicción entre su testimonio inicial y el parte de lesiones de la menor. En este contexto, las cámaras de seguridad del centro comercial cobran una relevancia crucial para verificar su versión de los hechos.

Caso de Anabel Pantoja: La importancia de las grabaciones

El periodista Alfonso Egea, en el programa 'Vamos a ver', ha analizado el valor de las grabaciones, destacando que hasta el momento no han tenido consecuencias significativas. «Si a estas alturas no ha habido novedades desde que la Guardia Civil entregara un informe con las imágenes, es que estas o confirman la versión del investigado o no aportan datos relevantes», apuntó.

Por su parte, Antonio Rossi ha asegurado que, aunque no ha visto la grabación, las fuentes consultadas afirman que «las imágenes dan la razón y no aportan». Según el periodista, las cámaras captaron con nitidez lo narrado por Rodríguez, aunque con una salvedad importante: «No se ve lo que ocurre dentro del coche».

A la espera de nuevos avances en la investigación, el contenido de estas imágenes podría ser determinante para esclarecer los hechos y definir el rumbo del caso judicial.

