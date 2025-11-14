Iñigo, el concursante vasco «con poco filtro» que revoluciona 'Gran Hermano 20' en plena crisis de audiencia La vigésima edición del 'reality' de Telecinco no remonta y la gala del jueves fue superada por la audiencia de La 1 y Antena 3

Iñigo Tina se está erigiendo en uno de los grandes protagonistas de la vigésima edición de 'Gran Hermano' que emite Telecinco desde hace unos días. El joven vasco se define como «risueño, noble y cero rencoroso, también se considera competitivo y con »espíritu de líder«. En su presentación, el vitoriano, que es Aries y dice tener un carácter fuerte, destacó que es una persona directa, de decir las cosas »con poco filtro,« una cualidad que atribuye a ser »muy del norte«.

De momento está mostrando otras cualidades en el veterano programa, ya que desde el inicio ha generado contenido muy valorado por los cientos de miles de seguidores que tiene 'Gran Hermano'. Desde el inicio de la convivencia, Iñigo, ingeniero vitoriano de 32 años, ha sido uno de los concursantes mejor valorados. Tras pasar la primera semana en 'La pajarera', el concursante ha disfrutado este jueves de su primera noche en el dormitorio principal junto a Edurne, con quien compartió momentos de «charla y tonteo» en sus camas contiguas.

La pareja bromeó sobre el calor que hacía en la habitación y la posibilidad de un abrazo. El vasco incluso le lanzó una advertencia a su compañera antes de dormirse, confesando que si no se tapaba y se venía arriba, «se va a notar,» e incluso ofreció información extra sobre su miembro, asegurando que estaba «volviendo a su ser».

Íñigo y Edurne han abandonado el nido 😋 E Íñigo se ha quitado todo su traje 😝🔥#GHGala2 #GH13N pic.twitter.com/abWjd3vUNG — Gran Hermano (@ghoficial) November 13, 2025

Además de Edurne, el físico musculado de Iñigo ha llamado la atención de otras concursantes. Aroa, la joven malagueña, no oculta su atracción. Después de ver a Iñigo sin camiseta ni pantalón en el vestidor, Aroa expresó su dificultad para concentrarse, diciéndole directamente que «cada vez que te veo sin camiseta, se me olvida 'el pajarote'». La malagueña, buscando la complicidad de Lorena, halagó abiertamente a Iñigo, contrastando su aspecto físico con el «traje de pájaro» del 'reality' y elogiando en tono de humor su «culito de pollo».

Iñigo y la audiencia de Gran Hermano

Gran amante del deporte, especialmente del 'crossfit' y el gimnasio, el ejercicio le sirve como vía de escape. Iñigo Tina, que valora la honestidad, es un enamorado de los animales, llegando a declarar que su perra, Bruma, es «la mujer de su vida», aunque reconoce estar abierto a encontrar el amor dentro del programa.

Sin embargo ni el tirón del gasteiztarra parece que pueda remontar la audiencia de esta edición. A pesar de que las galas de 'Gran Hermano' consiguen ser lo más visto de Telecinco, este éxito interno es un síntoma de la grave crisis de audiencia que afronta el canal principal de Mediaset. El 'reality', que fue recuperado el año pasado tras siete años de ausencia por los abusos sexuales de un concursante que provocaron la fuga de anunciantes, registró en su anterior edición el peor dato de la historia, y la edición actual va camino de batir ese récord negativo.

El estreno de la vigésima edición firmó el peor arranque de la historia de un 'Gran Hermano', con un 15,8% de cuota de pantalla y 889.000 espectadores de media. Las galas tampoco generan el entusiasmo de hace años, quedando este jueves como la tercera opción de la noche en número de espectadores (714.000), superada por La 1 y Antena 3.