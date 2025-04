Iñaki Gabilondo: «Fue un error gravísimo no valorarlo en un principio»

Julián alía Jueves, 26 de marzo 2020, 00:27 | Actualizado 10:10h. Comenta Compartir

«Fue un error en el que participamos muchos periodistas, yo incluido, que creía que no iba a ser tanto». Desde su «cueva», y las personas a las que ha invitado desde la suya, Iñaki Gabilondo (San Sebastián, 77 años) reflexiona esta noche sobre «lo que podrá terminar ocurriendo en el terreno económico, geopolítico o social» tras la crisis del coronavirus. «No somos adivinos ni futurólogos, pero nos preguntamos qué nos vamos a encontrar cuando acabe esto», comenta el presentador de 'Volver para ser otros', un nuevo programa que constará de cuatro entregas, y que esta noche a las 22:00 horas estrena Movistar en su canal #0.

-¿Cómo está siendo su día a día?

-Estoy realmente ocupadísimo. Hemos hecho este programa desde casa, desde la cueva, estoy haciendo mi videoblog, mi comentario de 'Hoy por hoy', me están llamando de emisoras de Argentina y de México para que les cuente cómo están las cosas… Y además, como es natural, con la preocupación por el entorno familiar. También estoy inflándome a leer y a oír música, que son las dos cosas que más me gustan, aunque algunos días estoy teniendo menos tiempo del habitual.

-¿Qué libro está leyendo?

-Uno de Erasmo de Róterdam. No suyo, sino que trata sobre él. Acabo de terminar la maravillosa biografía de Fernando VII, de Emilio La Parra, y también estoy pasándomelo muy bien con un libro, que viene con discos incluidos, de discursos que cambiaron el mundo: de Churchill, Stalin, De Gaulle, Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X…

-Entonces, ¿está intentando desconectar más que estar pendiente de la información?

-Ambas cosas. Hay que controlar la cabeza en estas situaciones y tener cuidado con la armonía cerebral para no caer en la histeria y el pánico. Aunque da mucho miedo, claro.

-¿Recuerda alguna situación comparable a esta?

-No, ninguna. Yo no he conocido nada igual que esto, aunque el 11-M fueron un días brutales, con una intensidad terrible. Aquella mañana la comencé, como tantos otros días, por desgracia, contando un atentado, pero con un 'crescendo' de muertes que lo recuerdo como una verdadera alucinación imposible de compararse con nada. Pero es que aun así no es nada comparable a lo que está ocurriendo ahora, y estamos solo asistiendo a una parte del 'espectáculo'. Lo estamos viendo en soledad, pero somos millones de personas aisladas en sus casas, con todas las situaciones que se tienen que estar viviendo… No he conocido ni me puedo imaginar nada parecido a esto que no sea una guerra.

-¿Qué le ha parecido la gestión hasta el momento?

-¿Del Gobierno? En el principio, desde luego, de despiste máximo. Un despiste que, no lo digo para consolar, pero me estoy dando cuenta de que es bastante general: Holanda todavía no se ha enterado, el metro de Londres estaba ayer lleno de gente, Alemania va por su cuenta, Bolsonaro dijo en televisión que esto es un catarrito… Veo que nadie escarmienta de nadie. Fue un error gravísimo no valorarlo en un principio. Y un error en el que participamos muchos periodistas, yo incluido, que creía que no iba a ser tanto, porque no me podía imaginar que esto pudiese ocurrir. Hasta los más certeros han reconocido que no pensaban en estas proporciones catastróficas. Y en el resto de la gestión, yo creo que el Gobierno está haciendo lo que puede, como el resto. Nadie sabe.