Cristina Villanueva: «No nos importa quién está en el poder» Cristina Villanueva sigue al frente de los informativos de fin de semana de La Sexta. «Estar con la gente marca nuestra línea editorial» JULIÁN ALÍA Sábado, 6 octubre 2018, 08:43

Después de cerrar el curso pasado con los mejores números de su historia, con una media de 1,2 millones de espectadores y un 10,5% de audiencia, los informativos de La Sexta están decididos a mantener el nivel en su duodécima temporada. De hecho, últimamente han coqueteado con la tercera y la segunda posición en la guerra por la cuota de pantalla, por encima de Telecinco y La 1. Una parte responsable del auge informativo de la cadena es Cristina Villanueva (Tiana, 42 años), que se encarga del sábado y el domingo, días en los que ocurrieron «los bombardeos de la coalición con Estados Unidos a Siria, la detención de Puigdemont y su traslado, el hallazgo del cadáver de Gabriel...». La periodista catalana asegura que «la única diferencia no es la actualidad trepidante», sino que tienen «unos informativos muy largos» que permiten «reposar y entender toda la semana».

- ¿Está La Sexta muy identificada con un perfil concreto?

- Todas las cadenas tienen sus perfiles. Esto está inventado desde los tiempos de la rueda, pero a mí a veces me sorprende que te reconozca gente que no pensabas que podía ser un perfil de tu cadena. Al final, no tienes que pensar en qué espectador tienes para trabajar. Es curioso porque no solo es transversal en edad, sino en nivel socioeconómico, de estudios... Es verdad que al principio éramos una televisión mucho más urbana, pero en los últimos tiempos no pondría la mano en el fuego con esta afirmación. También a nivel ideológico. Esto de que La Sexta es la roja... para nada. Evidentemente es algo complicado, porque todas las cadenas tienen su línea editorial. La Sexta demuestra que es comprometida con el periodismo y que no importa quién esté en el poder. Vamos a ser el acicate del Gobierno esté quien esté. Se demostró con el trabajo de fin de máster de la ministra.

«Desde su origen, esta cadena está de parte de los olvidados y de los que no tienen voz»

- ¿Cuál es esa línea editorial?

- La marcó Antonio García Ferreras con esa frase de 'más periodismo'. De verdad, es eso. Es una cadena que desde el origen de sus informativos dijo que iba a estar de parte de los olvidados y de los que no tienen voz. Evidentemente, un periodismo comprometido es uno que nunca va a estar complaciente con el poder, sino con un ojo avizor. Está claro que va a estar a favor de las clases populares y de la gente. Eso marca un poco una línea editorial. Si hay una ideología que se acerque más a esto, pues estaremos más cercanos a ella.

«No importa la audiencia»

- Hay quien dice que se van a aburrir sin el PP en el poder.

- Para nada. No nos vamos a aburrir. Nuestro trabajo va a seguir siendo el mismo. Está clarísimo. Nosotros llamamos a todos, sean del PP o del PSOE. Que algunos están más dispuestos que otros a respondernos..., eso hay que preguntárselo a ellos.

- ¿Cómo valora los cambios realizados en TVE?

- Como ciudadana, me encanta tener una televisión pública fuerte. Si ese es el camino, que sigan así. Todavía les queda un largo recorrido por hacer, porque está claro que tiene que haber un Consejo. Como profesional, los vamos a tratar como un competidor más; cuantos más, mejor.

- ¿Tiene mucho en cuenta los niveles de audiencia?

- Yo pienso que tu trabajo tiene que ser igual para un espectador, que para un millón, que para diez millones. Tu trabajo es el mismo. No importa la audiencia que tengas si tu compromiso es con la información. Debería ser así.