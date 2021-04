«El humor es la primera víctima de la crispación», dice Goyo Jiménez Presenta 'Un país para reírselo', el nuevo formato de La 2 que viaja por España para charlar con nuestros cómicos Goyo Jiménez, en 'Un país para reírselo' / RC J. MORENO Madrid Martes, 13 abril 2021, 00:17

¿Existen diferentes estilos de comedia española? ¿Se ríe de lo mismo una persona de A Coruña que otra de Valencia? ¿Existe el humor andaluz? ¿Y el catalán? Son las preguntas a las que 'Un país para reírselo', el nuevo formato de La 2 producido por Hill Valley (Grupo Izen), intentará dar respuesta de la mano de Goyo Jiménez (Melilla, 51 años). El humorista recorre nuestro país para dar testimonio a los cómicos que nos hacen reír. «Estoy contentísimo de poder hacer algo que era imprescindible: realizar una especie de catálogo generacional de la situación de la comedia en España», confiesa el actor.

El segundo programa que se emite en La 2 esta noche (22:55 horas) viaja hasta Castilla y León para charlar con Leo Harlem, Quequé, Beatriz Cepeda, más conocida como 'Perra de Satán', Sara Escudero y J. J. Vaquero. En próximas semanas, el equipo se desplazará a Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y País Vasco para debatir con los cómicos del lugar y abordar también los tópicos que acompañan a cada región.

Sin embargo, ¿nos reímos por cosas diferentes según nuestro lugar de origen? «Ni todo es blanco ni todo es negro. Hay de todo en la viña del Señor. Pero sí que es cierto que se ríen con modulaciones diferentes. La forma de contarlo afecta a cómo se ríen en un sitio u otro, pero lo que es gracioso lo es en el norte y en el sur», explica Goyo Jiménez, que señala, en cambio, que sí ve «más homogeneidad», en este sentido, entre los jóvenes. «Hay cosas que cuadran más con el carácter de un valenciano y otras con las de un gallego. Incluso en días de funciones, te encuentras que entre los jóvenes hay más homogeneidad, es una cultura de redes sociales, más global. La gente más mayor está más arraigada a su ecosistema, es más regionalista», apunta.

Para el humorista, «todos los lugares son muy graciosos», porque «hay nivelazo en todas las partes». «A mis seguidores de Twitter les pregunté cuál era el sitio donde la gente se ríe más y más a gusto. Dijeron el Congreso de los Diputados», bromea. Él se crio en Albacete y forma parte de lo que se conoce como humor manchego. A este selecto club pertenecen, entre otros, cómicos muy populares de nuestro país, como José Mota, Millán Salcedo o Joaquín Reyes. «Ese humor existe, pero no de ahora, sino desde que hay un libro que se llama Don Quijote de la Mancha. Es la biblia del humor manchego», subraya.

Décadas después, la comedia pura en televisión ha disminuido su presencia de manera notable: «Ahora se enseñan los memes. Tiramos menos de oralidad. Antes el chiste te llegaba con una deformación fruto de la transmisión oral, como los rumores. Pero la gente ha renunciado al chiste».

El consumo del humor en la pequeña pantalla también ha cambiado a favor de otros soportes más individualistas. «La televisión no es la que era. El humor tiene tanta oferta en redes que cuesta mucho reunir a las audiencias que se sentaban antes frente a la pantalla», afirma Jiménez.

En su opinión, hacer un programa de sketches resulta «muy complicado» porque producir «humor de calidad que guste a todo el mundo» requiere «mucho esfuerzo». «No nos olvidemos que vivimos tiempos de crispación. El humor es la primera víctima de la crispación porque te recuerda constantemente tus defectos y eso a nadie le gusta. El humor es un termómetro y marca si la sociedad es más o menos libre en su expresión».

Jiménez compagina la televisión con teatro y la radio, donde forma parte del equipo de Carlos Alsina en Onda Cero. «En mi vida he hecho muchas cosas. Es el público, y su demanda de lo que quiere de ti, el que te pone en un sitio», confiesa. Lo más próximo, cuenta, es el lanzamiento de un libro de ilustraciones que tiene previsto publicar en próximas semanas: «Me gusta mucho dibujar, pero no era un oficio. Ahora me lo he planteado como un trabajo».