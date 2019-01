«Homer es un gran emprendedor» Alejandro (Lalo) Tovar, junto a su tesis y una colección de muñecos de 'Los Simpson'. / INÉS ORIA El periodista Alejandro Tovar publica una tesis doctoral sobre 'Los Simpson'. «Son un espejo de nuestra sociedad» JUANFRAN MORENO Martes, 29 enero 2019, 07:18

Cuando 'Los Simpson' aparecieron por primera vez en la pequeña pantalla, el periodista Alejandro (Lalo) Tovar (Zaragoza, 30 años) todavía no había nacido. En 1987, la cadena estadounidense FOX encargó al dibujante Matt Groening varios cortometrajes de un minuto de duración para dar los pasos a publicidad en el programa 'El show de Tracey', presentado por la humorista Tracey Ullman. Tras la cancelación del espacio tres años más tarde, la familia amarilla se independizó y nació como serie de veinte minutos de duración.

El fenómeno acababa de empezar. A España llegaron en 1991. El primer capítulo se emitió en La 1 de TVE y el resto de episodios por La 2, en horario de medianoche puesto que se consideró una ficción para adultos. En 1994, Antena 3 arrebató los derechos de la serie a la televisión pública y los programó en la franja de tarde, cosechando grandes cuotas de audiencia. Desde octubre de 2017 se emiten en Neox, una de las cadenas temáticas del grupo Atresmedia. Lalo Tovar los descubrió cuando apenas tenía dos años. «Aunque no los entendía, mis padres me decían que me quedaba embobado hasta con las promociones», recuerda.

Esta pasión por la serie animada le ha servido para convertirse en doctor en Comunicación por la Universidad de Málaga con la mayor calificación posible: el 'cum laude'. Durante más de tres años, el periodista se ha centrado en las ocho primeras temporadas de la ficción -178 capítulos- porque son «las que recogen la esencia de la serie». Ha plasmado los resultados de su estudio en una tesis doctoral de 437 páginas. Y con una conclusión: 'Los Simpson' es una herramienta pedagógica válida para compartir e inculcar en distintos niveles educativos. «Son el espejo satírico, crítico y certero de la sociedad occidental. Por eso nos hacen tanta gracia, porque nos vemos representados en sus personajes y tramas», explica Tovar.

Durante la elaboración de su obra académica, el también locutor de RNE (trabaja de madrugada, preparando 'Las mañanas') se ha dado cuenta de que la serie animada traspasa la ficción al tratar otros muchos temas, como los de género. «'Los Simpson' es una serie que te premia cuando le prestas atención», afirma.

En este sentido, el personaje de Marge representa el salto generacional experimentado por las mujeres durante el siglo XX. Según Tovar, la protagonista feminista de 'Los Simpson' asume sus rutinas y patrones forjados durante años, pero no renuncia a inculcar a sus descendientes una educación feminista: «Ella nace en los años 70 con unos valores tradicionales muy asentados. En cambio, es una abanderada de la lucha por el avance de la sociedad y educa a su hija Lisa en unos patrones que le permitan ser una mujer independiente».

Sobre la polémica con el personaje de Apu, cuestionado por supuestamente reflejar los estereotipos de los inmigrantes indios en Estados Unidos, el autor prefiere dar otro punto de vista: «Te puedes quedar en la superficie o pensar que 'Los Simpson' quiere hacer reflexionar sobre el tipo de vida que lleva la comunidad hindú en ese país. Es una doble vertiente».

Homer, su favorito

Para Lalo, Homer es su personaje favorito. «Es el más completo de la serie», asegura. El periodista ha descubierto que se trata de un «gran emprendedor, aunque aparentemente es un vago». «No tiene conocimientos ni habilidades, aunque dispone de una gran facilidad para hacer estudios de mercado. Fracasa, pero nunca se deja vencer. Sirve de ejemplo para el buen emprendedor». Precisamente, su capítulo favorito se titula 'Homer, el hereje'. Este episodio de la cuarta temporada muestra a un Homer «combativo» que se planta para no ir a misa con su familia. «Invita a reflexionar sobre los cánones impuestos por la sociedad».

La ficción es un sinfín de curiosidades y secretos casi treinta años después de su primer capítulo. A día de hoy, todavía se desconoce el lugar de Estados Unidos en el que está situado Springfield, la ciudad de la familia amarilla. «En los dibujos juegan con esa ambigüedad porque ni ellos saben dónde están. Siempre que van a decir en qué estado andan, alguien los interrumpe», desvela Lalo.

Con más de 600 capítulos emitidos y más de 30 premios Emmy, 'Los Simpson' han sobrepasado el éxito. Su sintonía ha llegado a sonar hasta en la Ópera de Viena y ya cuentan con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Ahora, Lalo pretende publicar un libro. Y no se atreve a pronosticar el final: «Como diría uno de sus creadores, imaginar una vida sin 'Los Simpson' es equipararlo a un mundo sin electricidad».