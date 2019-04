'Juego de Tronos' saca los colores a HBO, que sufre una caída tras el estreno del primer capítulo de la última temporada Los suscriptores muestran su malestar por los problemas técnicos de la plataforma de streaming DV Lunes, 15 abril 2019, 11:17

El canal de televisión HBO ha sufrido una caída en sus servidores esta mañana, pocas horas después del estreno del primer capítulo de la última temporada de 'Juego de Tronos'. Desde poco después de las 8 de la mañana no se podía acceder a la plataforma y la compañía se ha limitado a explicar que estaba «experimentando ciertos problemas técnicos». «Lamentamos las molestias. Trabajamos para solucionarlo lo antes posible», ha prometido. La incidencia se ha dado por solucionada casi tres horas después, sobre las once menos diez de la mañana.

La Gran Guerra ha atacado fuerte. Esperamos que no vuelva a ocurrir. El servicio vuelve a funcionar con normalidad y nuestros maestres y caballeros siguen vigilando la incidencia. Ya podéis disfrutar de #JuegodeTronos. Valar Morghulis ⚔️ pic.twitter.com/NCA4hDn8Nd — HBO España - House of Sun (@HBO_ES) 15 de abril de 2019

Estamos experimentando ciertos problemas técnicos. Lamentamos las molestias. Trabajamos para solucionarlo lo antes posible. — HBO España - House of Sun (@HBO_ES) 15 de abril de 2019

Cuando dijimos que la Gran Guerra estaba aquí no nos referíamos a este frente en el campo de batalla. Pedimos disculpas de nuevo. Pronto podréis disfrutar de lo que es vuestro con fuego y sangre. #HBOEspañapic.twitter.com/s8IlI1VRXS — HBO España - House of Sun (@HBO_ES) 15 de abril de 2019

El malestar entre los abonados y suscriptores ha sido evidente. Muchos de ellos estaban esperando impacientes el estreno de la serie estrella de HBO, 'Juego de Tronos' pero no quisieron trasnochar, por lo que esperaban poder ver a primera hora de la mañana el capítulo 1 de la octava temporada. El teléfono de atención al cliente de HBO es el 900834155.

No es que me alegre porque HBO se haya caído... pero en realidad sí. #JuegoDeTronospic.twitter.com/RX3qLJw8yt — Yaiza Trapote (@YaizaTrapote) 15 de abril de 2019

HBO España se ha caído y a mi me va a dar un ataquito buenos días por la mañana todo bien Ada mal — Lau Stark (@Lau_Evans_) 15 de abril de 2019

Me levanto para ver el capítulo de Juego de tronos y HBO está caído pic.twitter.com/KITLu00Jnw — Himan (@Hormonalia_) 15 de abril de 2019