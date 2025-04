Guiomar Puerta: «Soy crítica conmigo misma»

J. Moreno Miércoles, 28 de abril 2021, 00:14 | Actualizado 09:34h. Comenta Compartir

La actriz Guiomar Puerta (Bilbao, 28 años) es uno de los fichajes de la cuarta temporada de 'Estoy Vivo' (La 1 de TVE, 22:10 horas), donde interpreta a Adriana, una policía que llega a la comisaria y que resulta muy familiar para los protagonistas, Javier Gutiérrez y Alejo Sauras.

–¿Te gusta ver la serie cuando la emiten?

–La intento ver siempre. Hasta ahora no me he perdido ningún capítulo. Me gusta ver el trabajo que hemos hecho.

–¿Te examinas cuando te ves?

–Soy crítica y me examino bastante, sobre todo cuando veo un capítulo por primera vez. Cuando hago una segunda visualización, me relajo un poco y lo veo de otra manera. Intento disfrutarlo, pero soy un poco crítica.

–¿Cómo ha sido el recibimiento en una serie con tantos años en pantalla?

–Antes de empezar, estaba un poco asustada. Es un equipo que ya lleva tres años trabajando juntos y conocían a sus personajes y la dinámica de la serie. Llegas de nuevas y es como cuando llegas a un colegio, que no sabes si vas a encajar o no. Me lo pusieron súper fácil, me integré a la perfección y me ayudaron muchísimo. Me sentí una más, como si llevara desde el principio.

–¿Qué destacarías de tu personaje?

–Tiene muchas sorpresas que se van a ir desgranando a lo largo de cada capítulo. Quedan muchas por ver. Es un personaje muy complejo. No es una chica normal, es mitad humana y la otra mitad de la pasarela. Se ha criado en la pasarela y no ha crecido como una chica de su edad. Al principio de la temporada es un poco quizás más aniñada de lo que le corresponde porque no conoce el mundo real. Poco a poco, va encontrando su sitio, se va conociendo a sí misma y va a conocer la vida para intentar disfrutarla. Eso va a crear algún conflicto familiar porque le van a intentar proteger todo el rato porque no es una chica normal y ella quiere serlo.

–Llegas a una serie con mucha acción. ¿Te has preparado?

–En mi caso, a los que éramos nuevos, nos han enseñado a usar pistolas y armas. No es tan fácil como agarrarla y ya, sino que hay una técnica de colocación del cuerpo. Para otras escenas relacionadas con los poderes de mi personaje teníamos ensayos con especialistas. Cosas que nunca había hecho como actriz y es quizás lo que más me ha costado.

–¿Has vivido algún suceso paranormal en tu vida?

–No he vivido nada especialmente paranormal. Siempre me ha gustado la ciencia ficción, todo el género extraterrestre, espacio exterior y todas estas cosas. Siempre lo he consumido. En mi familia éramos muy fans de 'Expediente X', y la veíamos todos juntos. Siempre me ha gustado el género y esas fantasías.

–¿A ti también te llega la presión por la audiencia?

–Ahora la audiencia está muy fragmentada y hay muchas opciones. La gente prefiere ver las series a la carta, una vez que se han emitido. Intento no centrarme demasiado en las audiencias, porque al final se escapa de nuestro trabajo. Ya hemos hecho la serie, estamos contentos con ella, y lo demás ya es trabajo de otros.

–¿Podría haber una nueva temporada de 'Estoy vivo'?

–Creo que sí, pero no lo sé. No hay nada confirmado, pero me encantaría seguir interpretando a este personaje. Creo que la serie todavía da de sí. Es una ficción que no deja de sorprender tanto a los espectadores como a los actores. 'Estoy vivo' permite que pase cualquier cosa.

–¿Cómo una estudiante de Comunicación Audiovisual llega a ser actriz?

–Fue un proceso más o menos natural, porque yo estaba estudiando Comunicación Audiovisual pero a la vez interpretación. Compaginaba ambas cosas. Al terminar la carrera, me presenté al 'casting' de una serie en el País Vasco que se llama 'Goenkale'. Y me cogieron. Acabé la universidad en ese momento en el que no sabes qué hacer con tu vida y tuve la suerte de empezar a trabajar como actriz.

–En la serie 'Carlos, rey emperador' interpretaste a Catalina de Austria. ¿Tuviste mucha presión al meterte en la piel de un personaje histórico?

–Fue un sueño de serie porque fue el primer proyecto que hice a nivel nacional y, encima, una serie histórica. Es un sueño poder vestirte de época. Al ser un personaje histórico, tenía la ventaja de que tenía mucha información para prepararlo, porque estaba todo en los libros. Recuerdo que me preparé el personaje leyendo varios libros. Jugabas con mucha información antes de empezar. Poder interpretar el personaje fue un regalo porque lo pude mantener desde que era niña hasta que fue adulta, cuando me caracterizaron como una mujer más mayor.