Los gemelos de 'La casa de mis sueños' vuelven a televisión: Así será su nuevo programa «que cambiará vidas»

En el inmenso mundo que suponen los canales de televisión que se suceden uno tras otro en una lista interminable al otro lado del mando hay personajes recurrentes en los últimos años, que no acumulan grandes cifras de audiencia pero a los que todos conocemos. Entre ellos destacan los simpáticos gemelos Scott, conocidos internacionalmente como los Property Brothers por sus programas en canales temáticos sobre reformas en el hogar y rediseño de viviendas. Pero, ¿qué ha sido de Drew y Jonathan?

El caso es que tras presentar varios programas de éxito, sobre todo en su país natal, Canadá, y en Estados Unidos, su actividad es incesante, con constante presencia en todas las redes sociales con vídeos en los que recuerdan sus momentos estelares pero en las que también añaden contenido nuevo sobre su especialidad, «diseño de casas que se adaptan a tu vida, inspiración para hogares elegantes e inteligentes», con abundantes consejos y muestras de cómo son capaces de mejorar espacios.

Sin embargo acaban de anunciar que van más allá, pues vuelven a la televisión con un nuevo programa. En la jungla de canales y repeticiones de espacios antiguos es difícil discernir cuáles son más antiguos o recientes, pero los gemelos Scott tienen ya a sus espaldas presentar y conducir el más conocido 'Property Brothers', estrenado en Canadá en 2011, conocido en España como 'La casa de mis sueños', pero también múltiples 'spin-offs' y derivados como 'Vender y comprar', 'Los gemelos decoran dos veces', 'Brother vs. brother', y multitud de especiales. Además comparten varios proyectos en internet, como su canal de Youtube, podcast e incluso se han lanzado a probar en el mundo de la interpretación. Drew tuvo un papel en la serie 'Smalville' y Jonathan apareció en 'Expediente X'.

Nuevo programa en enero

Los gemelos Drew y Jonathan Scott preparan ahora el lanzamiento de una nueva serie dentro de su exitosa franquicia. El próximo proyecto, titulado 'Property Brothers: Under Pressure', se estrenará en el canal HGTV en 2026. Esta nueva serie tendrá 14 episodios y promete ofrecer una mirada «detrás de la cortina» de su trabajo habitual. En esta serie los hermanos candienses asistirán a compradores de vivienda que se enfrentan a decisiones trascendentales que cambiarán sus vidas. Los hermanos se centrarán en ayudar a aquellos compradores que se muestran indecisos sobre comprar, que necesitan ayuda profesional para tomar decisiones informadas, o que simplemente están lidiando con la magnitud de una compra tan importante.

Una vez que los gemelos guíen a estas familias hacia su nuevo hogar definitivo, les ayudarán «a integrar soluciones de diseño elegantes e inteligentes en sus remodelaciones, transformando la propiedad en la casa de sus sueños». Los espectadores verán a Drew y Jonathan emplear soluciones creativas para resolver los desafíos de renovación más arduos, «asegurando que los propietarios puedan finalmente establecerse en un hogar funcional y hermoso, adecuado para sus familias».

Una carrera forjada en ladrillo y pantalla

Drew y Jonathan Scott (Vancouver, 28 de abril de 1978), se han convertido en pilares de la televisión de estilo de vida por su simpatía y conocimientos, y también por su altura (Drew mide 1.96 m y Jonathan 1.95 m). Su éxito se consolidó con el programa 'Property Brothers', que se estrenó originalmente en el canal W Network de Canadá en enero de 2011. La serie se sigue emitiendo actualmente en más de 150 países. En España, sus programas de reformas se emiten en canales como Divinity, DKISS, Ten y Decasa, con el nombre 'La casa de mis sueños'.

En el esquema de la serie que les dio fama, el mellizo Drew Scott actúa como agente inmobiliario, negociando las compras de casas descuidadas. Drew obtuvo su licencia como agente inmobiliario a principios de 2004, y sigue siendo un agente con Keller Williams Elite en la Columbia Británica. Por su parte, Jonathan Scott, que es contratista con licencia, asume el rol de diseñador y contratista, orquestando las renovaciones. Juntos, ayudan a las familias a encontrar, comprar y transformar inmuebles con potencial en casas soñadas, manteniendo un presupuesto y cronograma estrictos.

El formidable éxito de la serie originial dio lugar a múltiples 'spin-offs', siendo los más recientes 'Property Brothers: Forever Home' y 'Celebrity IOU'. Además, Drew y Jonathan son cofundadores de Scott Brothers Entertainment, una productora que crea y produce contenido de televisión, cine y digital. En 2019, Scott Brothers Global, la compañía paraguas de sus marcas, adquirió los derechos de marca y propiedad intelectual de 'Property Brothers' para poder controlar con total independencia sus productos.

Espíritu empresarial precoz

Desde jóvenes, los gemelos demostraron un espíritu empresarial precoz. A los siete años, motivados por su padre, fundaron un negocio en el que forraban perchas de alambre con nylon y las vendían de puerta en puerta por 25 centavos canadienses. Tuvieron tanto éxito que una mujer les compró miles de perchas para exportarlas a Japón.

A la edad de 18 años, mientras asistían a la universidad, compraron y renovaron su primera casa, vendiéndola un año después con una ganancia de 50.000 dólares.

Curiosidades de Drew Scott: Su nombre de nacimiento es Andrew Alfred Scott

Reside en Los Ángeles con su esposa, Linda Phan, a quien conoció en un evento de la Semana de la Moda de Toronto en 2010. Se casaron en Italia en mayo de 2018. Los preparativos de su boda fueron mostrados en el programa 'Drew y Linda Say I Do'

La renovación de su propio hogar en Los Ángeles fue relatada en el programa de HGTV 'Hermanos a la obra: Drew se nos casa'

La pareja tiene dos hijos: Parker James Scott, nacido en mayo de 2022, y Piper Rae, nacida en junio de 2024

Drew mantiene un estilo de vida saludable, practica baloncesto a diario y tiene cinturón negro en karate

Es fan de la serie 'The Walking Dead' y ha participado como comentarista en el programa 'Talking Dead'

Curiosidades de Jonathan Scott: Su nombre de nacimiento es John Ian Scott

Es conocido por su faceta de ilusionista. Estudió magia de espectáculo desde la infancia y se dedicó profesionalmente a realizar ilusiones hasta que comenzó su carrera televisiva. Es un admirador declarado de David Copperfield

Actualmente está comprometido con la actriz Zooey Deschanel, a quien conoció en 2019 durante un programa de karaoke

En el ámbito musical, junto a su gemelo, ha grabado dos sencillos de música country como el dúo The Scott Brothers

Es un promotor activo de la energía renovable. Alrededor del año 2000 convirtió su casa para funcionar con energía eólica, y su residencia actual en Las Vegas funciona con energía solar

Ambos tienen un hermano más, dos años mayor, J.D, que también trabaja en su productora y ha aparecido en algunos de sus programas esporádicamente.

Mientras los fans esperan el debut de 'Property Brothers: Under Pressure' en 2026, pueden seguir disfrutando de sus múltiples proyectos, su línea de artículos para el hogar Scott Living y su línea de muebles Drew & Jonathan Home, confirmando que el imperio de los Scott sigue en plena expansión. Además publican vídeos regularmente en sus respectivas cuentas de Youtube e Instagram, así como en la conjunta.

