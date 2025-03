Un soltero de First Dates juzga a las mujeres de Euskadi por su carácter: «Las vascas sois duras…»

I.G. San Sebastián Martes, 4 de marzo 2025, 08:24 Comenta Compartir

Euskadi volvió a dar que hablar en First Dates. Y todo a raíz de una cita que emparejó a Candi, diseñador de ropa jubilado, con Anabel, monitora deportiva procedente del País Vasco. Ambos disfrutaron de una agradable cena en el restaurante más famoso de la televisión, con Carlos Sobera como testigo de excepción. Su espíritu aventurero y su pasión por la India acabó dándoles una nueva oportunidad: «Eres de mi estilo, un hombre viajero, un hombre de mundo, y eso para mí es importante», añadió ella en la decisión final. Mismo resultado tuvo la cita de una pareja vasca que acudió recientemente al restaurante de Cuatro para confirmar su amor ocho años después: «Los dos somos ordenados, limpios, nos gusta cocinar y comer».

Candi se presentó en la cita de First Dates como un enamorado de la India. «Llevo más de 40 años yendo a la India, y también a Tailandia, Siempre he sido agnóstico, cambiaba de religión según lo hacía de país, pero ahora creo en los dioses de Bali, porque libré la vida por un minuto», reconocía a su llegada al restaurante de Cuatro. Este diseñador jubilado, natural de Benidorm (Alicante), buscaba a una persona parecida a él, aventurera y a la que le gustara visitar lugares nuevos. «Para mí es muy importante que a una mujer le guste viajar, hay muchas cosas nuevas por conocer», valoraba.

Y la encontró en Anabel, una monitora deportiva procedente de Euskadi que reconoció llevar mucho tiempo sin pareja. «Yo llevo muchos años sola. Ya sabes que en el País Vasco la fama… es difícil», se justificaba ante Candi. Este, comprensivo a más no poder, se limitaba a confirmarlo: «Sí, las vascas sois duras». Pese a ello, Candi sacó una grata impresión de su pareja, que le pareció guapa y agradable. «Es el primer día que sonrío, que estoy a gusto. He vuelto a recuperar la sonrisa y estoy con una persona honrada, leal y agradable», la halagaba.

Las primeras sensaciones de ella, en cambio, no fueron tan amables, aunque no se mostró en absoluto decepcionada. «No me has desagradado, pero como todo en la vida todo necesita su tiempo… Me hubiera gustado que me hubiera hecho un click dentro, me gustaría enamorarme pero eso es una magia que no depende de mí», se resignó.

La cita en el restaurante de First Dates fue muy amena y tanto Candi como Anabel dieron muestras de ser muy compatibles entre sí. Y todo con un denominador común: la India. «Es un país donde todo es posible, es el país más increíble del mundo», apuntaba el diseñador de moda. Ella, que reconoció haber visitado el lugar en al menos tres ocasiones, secundó las sensaciones de su pretendiente de First Dates: « Igual en otra vida fui india porque yo voy allí y estoy cómoda…».

La decisión final no resultó una sorpresa para nadie: ambos solteros se dieron una oportunidad. «Tendría una segunda cita con Anabel, porque es un amorcito, una buena persona, sincera y cariñosa», reveló. La pretendienta vasca, en cambio, fue más comedida, aunque no ocultó sentirse muy cómoda. «Creo que merece la pena conocerte. Lo que me has transmitido me parece bueno, eres buena gente y has hablado con sinceridad. Eres de mi estilo, un hombre viajero, un hombre de mundo, y eso para mí es importante», sentenció la soltera de Euskadi.