La excusa de un soltero de Euskadi antes de sacar a bailar a su cita en First Dates: «Un vasco no baila bien, sólo el aurresku…» Álex, informático de 46 años, congenió a las mil maravillas con su pretendiente, la chilena Paula, quien confesó que quería conocer el País Vasco en una inminente escapada

I.G. San Sebastián Miércoles, 7 de mayo 2025, 19:01 | Actualizado 19:34h. Comenta Compartir

Euskadi fue tema de conversación en First Dates. Y todo a raíz de la cita que protagonizaron Álex, natural de Vitoria, y la chilena Paula. Tras la presentación de Carlos Sobera, presentador del programa, ambos solteros disfrutaron de una agradable cita en el restaurante más famoso de Cuatro, y no dudaron en darse una oportunidad tras bailar al ritmo de Marc Anthony. «Un vasco baila, pero no bien, un aurresku sí, porque es de la tierra pero salsa…», llegó a confesar humildemente el pretendiente del País Vasco. Días después, una guipuzcoana, en cambio, no tuvo tanta suerte con su pretendiente: «Es un suplicio».

Alex llegó al restaurante de First Dates con las ideas muy claras: «Busco una chica que sea dicharachera, simpática, que me de vidilla. Soy un poco parado, como buen vasco. Pero me amoldo rápido. Necesito a alguien que tire de mí», se sinceró. Y este vitoriano encontró lo que quería, porque dio con una soltera muy afín, con la que demostró una gran química desde el comienzo de la cita. «He elegido los hombres incorrectos para mí, he elegido mal hasta ahora. No tengo tiempo a mi edad para equivocarme de nuevo», desvelaba la propia Paula, natural de Chile pero residente en León.

Él se mostró muy natural, de lo más sencillo y humilde, y no le importó en absoluto reconocer ante su cita de First Dates el poco éxito que había tenido en plataformas como Tinder. «No me funciona, no he conocido a nadie. Pongo las mejores fotos que tengo pero no me ha contestado nadie», afirmaba, al tiempo que su soltera asumía errores pasados: «Mi error es que me entrego mucho, he estado con hombres que no han sabido apreciarlo».

Sea como fuere, ambos se dieron cuenta de que tenían caracteres bastante compatibles y además compartían aficiones como la lectura. Eso sí, llegó el momento del baile, a lo que ella no dudó en bailar al ritmo de Marc Anthony. Él, de primeras, se mostró algo dubitativo y se justificó: «Un vasco baila, pero no bien, un aurresku sí, un baile de la tierra, pero salsa..». Pese a ello, a Paula le sorprendió cómo consiguió adaptarse a la música:«Se puede pulir», bromeó. Y él le agradeció su paciencia durante el baile: «Tienes mérito porque has hecho bailar a un vasco», apuntó. Ella le cogió el guante y le siguió la broma: «Lo voy a poner en el curriculum». Y así, ambos decidieron darse una oportunidad tras su paso por el restaurante de First Dates.