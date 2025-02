Julen, el soltero de First Dates con un historial mayor que el de Julio Iglesias: «He estado con muchas mujeres» Este pretendiente de 65 años conoció en el restaurante de Cuatro a Lisette, una cubana «súper atractiva y muy guapa» a la que no consiguió conquistar

I.G. San Sebastián Jueves, 20 de febrero 2025, 06:49 Comenta Compartir

Julen da mucho que hablar en First Dates. Y es que este soltero de 65 años, natural de Navarra, acudía al restaurante de citas de Cuatro con un largo historial de conquistas a sus espaldas. Es más, este líder en el ámbito de la hostelería se presentaba como un hombre con mucha facilidad para conocer gente y al que no le había ido nada mal en el amor. «He estado con muchísimas mujeres, muchas relaciones, más que Julio Iglesias. Yo creo que le ganaré», bromeaba en su presentación en el programa de televisión. Una situación bien diferente a la de un abogado del amor vasco: «Tengo aquí a la armada invencible».

Con todo, Julen se encontró a su llegada a First Dates con Lisette, una cubana de 40 años -25 menos que él- que se calificaba a sí misma de «muy extrovertida y muy explosiva». La primera impresión de ambos fue muy desigual, ya que a ella su pretendiente no le hizo especialmente gracia. «No es el tipo de hombre en el que me suelo fijar. Me gustan mucho más altos que yo y que sean más corpulentos», apuntaba algo decepcionada.

Con todo, la cita en el restaurante de Cuatro resultó amena y ambos compartieron una cena agradable. Por lo pronto, Julen descubrió la edad de uno de sus hijos, 40 años, algo que sorprendió a la propia Lisette: «Es la misma edad que la mía». Y seguidamente el soltero navarro no tuvo reparos en confesar que llevaba mucho tiempo soltero. «No entiendo que en 30 años no haya encontrado a alguien que le complemente un poco», reconocía ella.

El encuentro en First Dates sirvió a ambos para conocerse un poco más en profundidad, aunque él de primeras ya le anunció que no quería convivir con nadie. «Me porto bien, soy una niña buena, aunque también dominante», se justificó ella, a modo de broma, al tiempo que ambos compartían sus gustos en relación al ámbito más íntimo. Pese a todo, y aunque ambos presumieron de haber disfrutado mucho de la cita, no hubo final feliz. El soltero navarro tenía clara su decisión y dejó abierta la posibilidad de conocerse más en profundidad: «La cita, muy bien. He estado muy a gusto, eres muy alegre, muy guapa», le dedicó. Ella, en cambio, cerró las puertas a una segunda oportunidad: «Necesito una llama fuerte, que me haga sentir y me mantenga desde el primer instante», explicó antes de abandonar el restaurante de Cuatro.