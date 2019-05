Eurovisión 2019: Los grandes rivales de Miki de cara al triunfo Duncan Laurence, representante de los Países Bajos, es el gran favorito de Eurovisión 2019. / Piroschka van de Wouw / EFE 41 países competirán en la 64 edición del Festival de Eurovisión que celebrará su gran final el 18 de mayo en Tel Aviv, Israel ASIER MANRIQUE Jueves, 9 mayo 2019, 11:58

Miki está a pocos días de defender 'La venda' en el Festival de Eurovisión 2019. El cantante, salido de Operación Triunfo, no cuenta entre los grandes favoritos, pero las sensaciones previas son más positivas que las que acostumbra a tener España en Eurovisión.

41 países competirán en la 64 edición del Festival de Eurovisión, que celebrará su gran final el 18 de mayo en Tel Aviv, Israel. Eurovisión está a horas de dar el pistoletazo de salida a una de sus ediciones más imprevisibles.

Entre esos candidatos a ganar, las casas de apuestas no han puesto el ojo en Miki. A pesar de no ser favorito, el catalán está muy cerca del TOP 10. A su favor también juega las cuotas de España han mejorado estos últimos días, marcando una tendencia al alza más que positiva previa al primer ensayo de Miki.

Este próximo 18 de mayo no le faltarán rivales a Miki y 'La Venda' de cara al triunfo en Eurovisión. Estos son los 10 grandes favoritos del Festival de Eurovisión 2019, los rivales de Miki de cara al triunfo:

Países Bajos - Duncan Laurence

Es el gran favorito, el número 1 en todas las casas de apuestas. El holandés Duncan Laurence tiene todo de cara para convertirse en el próximo ganador del Festival de Eurovisión, aunque tampoco tiene el triunfo asegurado. Según los apostantes, hay un 25% de posibilidades de que gane, duplicando las opciones del segundo favorito.

Cantará sentado al piano la balada 'Arcade', que compuso basándose en la historia de una amiga que falleció por una enfermedad. Es entre todas las favoritas de Eurovisión 2019 la propuesta más minimalista. Si gana conseguirá el 5º triunfo para su país, el primero desde 1975.

Rusia - Sergey Lazarev

¿A la segunda irá la vencida? El ruso Sergey Lazarev repite en Eurovisión tres años después de lograr la medalla de bronce. Aquel resultado, positivo para cualquier país y cantante, fue tomado como un fracaso por partir como favorito absoluto y por tener que ver a la enemiga Ucrania ganar.

Lazarev confía en el mismo equipo que lo llevó al pódium en Estocolmo 2016, incluído el escenógrafo griego Fokas Evangelinos, el mismo de Miki. Al escenario saldrá rodeado de pantallas y unos hologramas multiplicarán al cantante. Balada épica hecha específicamente para intentar ganar Eurovisión 2019.

Italia - Mahmood

Sin hacer mucho ruido, Italia y Mahmood se han estabilizado en el tercer lugar de las casas de apuesta. En la votación realizada entre los clubes de fans de Eurovisión de toda Europa ha sido el país más votado, por lo que tampoco se le debería descartar este próximo 18 de mayo.

El 'Soldi', dinero en español, de Italia será el único tema entre los favoritos que no tendrá que pasar por semifinales, debido a su clasificación directa para la final. A su favor el buen hacer italiano últimamente, solo en dos de las nueve últimas ediciones han quedado fuera del TOP 10.

Canción pegajosa y rodeada de polémica en Italia por haber ganado Sanremo en contra del criterio del público. Su condición de hijo de inmigrante egipcio, homosexual y la utilización del idioma árabe en la canción le han convertido en blanco de las críticas del propio Salvini.

Azerbaiyán - Chingiz

El invitado sorpresa. Nadie contaba con Azerbaiyán como candidato a la victoria, pero tras su primer ensayo pasó del 13º al 4º lugar en las casas de apuesta en cuestión de minutos. En un año donde no ha habido grandes sobresaltos tras los ensayos, él, Chingiz, representa la alternativa de última hora en Eurovisión 2019.

La canción 'Truth' mezcla sonidos actuales con étnicos. Su cantante, Chingiz, es integrante del grupo Palmas que mezcla la música folk azerí y turco con el flamenco. De ganar Eurovisión 2019 Azerbaiyán sumaría su segunda victoria tras la cosechada en 2011.

Suecia - John Lundvik

No contar con Suecia como candidata a la victoria parece un imposible en Eurovisión. Llevan dos victorias, dos terceros, dos quintos y un TOP 10 en la última década, país a tener en cuenta.

El cantante gospel John Lundvik defenderá los colores de Suecia en Eurovisión 2019 con la canción 'Too Late For Love'. El cantante sueco estará en Eurovisión 2019 por partida doble, ya que también es el compositor de la canción británica. Algunos han comparado la propuesta sueca con la austríaca del año pasado, terminó en tercera posición.

Suiza - Luca Hänni

Suiza es de esos países poco acostumbrados a los buenos resultados en Eurovisión. Desde que entraron en funcionamiento las semifinales en 2004 solo han estado en la final en cuatro años, siendo otras tantas veces el país menos votado en su semifinal. Este año, sin embargo, son uno de los países con más opciones de conseguir el micrófono de cristal.

Luca Hänni presenta la bailable 'She Got Me', muy en la línea del 'Fuego' de Eleni Foureira, subcampeona del pasado Festival de Eurovisión. Tendrá que competir directamente con propuestas de corte similar como Malta o Chipre, ambas también entre las favoritas.

Malta - Michela Pace

En busca del efecto Eleni Foureira. Malta, que hasta en dos ocasiones acarició el triunfo en Eurovisión, no ha conseguido un buen resultado desde 2013, entonces fue 8ª. El año pasado vieron con envidia el éxito de Chipre con 'Fuego' y se han apuntado a la ola.

Igual que España o Israel, Malta estará representada por una cantante que ha salido de un talent show musical. Es la única de las favoritas de Eurovisión 2019 que no ha presentado su canción en directo, con lo que la incógnita sobre su papel en el festival estará en el aire. Las primeras impresiones sobre su puesta en escena han sido muy positivas.

Islandia - Hatari

La propuesta arriesgada y radical. Islandia, que ha encadenado cuatro eliminaciones consecutivas en semifinales, se presenta a Eurovisión 2019 con una canción que no dejará indiferente a nadie. En 1999 y 2009 Islandia clasificó en segunda posición, si la tendencia sigue no deberíamos perderlos de vista.

El trío Hatari mezcla la estética sadomasoquista con sus mensajes anticapitalistas y la oposición frontal a la política israelí. Islandia es uno de los diez países que este año apuestan por cantar en un idioma diferente al inglés, en este caso el islandés.

Chipre - Tamta

Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Quedaron segundos el año pasado con Eleni Foureira y 'Fuego'. Nunca Chipre logró un resultado tan bueno en Eurovisión y esto ha marcado en la pequeña isla mediterránea.

Para Eurovisión 2019 han querido jugar sobre seguro, calcando prácticamente su canción del año pasado. 'Replay' recuerda inevitablemente a 'Fuego' y no parece que la popularidad internacional de aquella canción vaya a jugar a favor de su compatriota Tamta.

Grecia - Katerine Duska

Con un sonido renovado llega Grecia. Después de fracasar en Lisboa 2018 llevando por enésima vez los ritmos tradicionales griegos, la televisión de Grecia ha decidido cambiar el rumbo. En Eurovisión 2019 optan por llevar una propuesta moderna y radiofórmula.

La greco-canadiense Katerine Duska es la candidata elegida para que Grecia abandone los puestos del furgón de cola en los que se ha acomodado en este último lustro. Una coreografía contemporánea, una estética llamativa y una voz muy personal son sus grandes bazas.

El Festival de Eurovisión 2019 dará comienzo este próximo domingo, 12 de mayo, con la fiesta de bienvenida de las 41 delegaciones. En cuanto a la competición, el martes 14 y el jueves 16 tendrán lugar las semifinales, y el sábado 18 la gran final donde competirá Miki con su 'La venda'.