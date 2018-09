Dos españoles se cuelan en 'Snatch' Los actores Tristán Ulloa y Úrsula Corberó, que participan en la segunda temporada de la serie 'Snatch', rodada en España. / SONY PICTURES Tristán Ulloa y Úrsula Corberó participan en la segunda temporada de esta serie británica de bandas callejeras que se estrena en Orange TV JULIÁN ALÍA Jueves, 20 septiembre 2018, 07:09

La segunda temporada de 'Snatch', la serie británica de bandas criminales basada en la película homónima de Guy Ritchie, llega el 26 de septiembre a Orange Series. En el reparto, casi todos ingleses (como Rupert Grint, Ron en 'Harry Potter') figuran los actores españoles Úrsula Corberó (Barcelona, 29 años) y Tristán Ulloa (Francia, 48 años), quienes, tras cinco meses de convivencia con la banda de Albert Hill, el principal personaje de 'Snatch', afirman que la ficción mantiene la esencia del largometraje de Ritchie.

En esta segunda temporada, Corberó y Ulloa serán los encargados de dar vida a Inés, una chica de la Costa del Sol, nacida en San Toledo, y al señor Ortega, el alcalde de la ciudad. «Ella es una 'driver' profesional que trabaja para él. Digamos que es una tía a la que le va la marcha. Le gusta el riesgo, la adrenalina... Tiene un imán para todo lo que pueda llegar a ser tóxico de alguna manera», declara la actriz, muy sorprendida también por el tiempo que hizo durante los rodajes: «Hacía un frío de cagarse en Málaga. Salí un día de la habitación del hotel y me dijeron que no íbamos a rodar porque estaba lloviendo. Abrí la cortina y vi todo lleno agua y un colchón flotando por el puente. Justo después me llamó mi madre: '¡Cuidado, que en Málaga está habiendo inundaciones!'».

«Para conseguir el papel, pegué todas las páginas del guión en las paredes», reconoce Ulloa

A Ulloa le ha tocado «ser el lado oscuro de la galaxia». «Es un tipo muy afable, cordial, educado, caballeroso, pero muy hijo de puta también. Eso es lo bonito del personaje: esos contrastes y esa historia. Se encuentra con una banda que entra en su territorio y él tiene que dejarlos fuera», apunta el actor, y eso que «el ritmo de rodaje era bastante cañero» y a veces recibía el guión «tan solo dos días antes».

Castings atípicos

La actriz catalana, que saltó a la fama internacional por su interpretación de Tokio en 'La casa de papel', revela que no se esperaba en absoluto la llamada de 'Snatch'. «Yo hice una prueba. Me grabé cuatro escenas, pero vamos, lo típico, mandas una prueba en inglés que piensas que la estará haciendo todo el mundo. La envías y te olvidas un poco. Al mes y medio, me llamó un chico de la agencia y me dijo 'mira, Úrsula, te quiere ver en Málaga el director, a ver qué tal. Está entre otra chica y tú'. Y yo 'vale, okey, voy para allá'. Hice la prueba, me salió, me llamaron y me fui a Málaga».

Un caso similar al de su compañero de rodaje, para el que el viaje ha sido «como estar de Erasmus pero sin salir del país». Ulloa acababa de rodar 'Fariña' y se iba de vacaciones a Argentina. «Me llamaron: 'Oye, ¿qué día te vas? Por favor, antes de irte, grábate tres escenas'. Yo pensaba que no me iba a dar tiempo, porque eran once o doce páginas. Entonces hice una cosa que, mira, lo voy a confesar: pegué todas páginas en las paredes. Así, le hablaba a la cámara con cara de malote, cambiaba de mirada, leía un poquito y volvía. Y dio el pego. No sabía ni lo que había hecho, pero lo mandé. Se ve que pones cara de interesante cuando lees. Así fue mi incorporación».

Aquella actuación casi improvisada sorprendió al equipo de rodaje. De hecho, Corberó reveló que se enteró de la contratación de Ulloa antes que él. Cuando Alex De Rakoff, el director, vio el vídeo de Tristán se acercó a donde estaba la actriz española y le dijo: «Tenemos a Ortega».