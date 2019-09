«En España adaptamos pocos clásicos» Susana López Rubio. Susana López Rubio es la creadora de 'Acacias 38', responsable de adaptar 'El tiempo entre costuras' y guionista de series de éxito como 'Física o química' JULIÁN ALÍA Martes, 24 septiembre 2019, 01:43

Susana López Rubio (Madrid, 41 años) acaba de publicar su segunda novela, 'Flor de sal', después de que 'El encanto', su debut literario, haya sido traducido a nueve idiomas. Su reciente incursión en la literatura viene avalado por una extensa carrera de unos «quince años o así como guionista» de 'Acacias 38'. Empezó en la serie 'Policías, en el corazón de la calle', aunque reconoce que «todo el mundo la confunde con 'El comisario'», y le siguieron otras como 'Hospital central', 'Física o química' o 'Presunto culpable', y la adaptación de 'El tiempo entre costuras'. Entre risas, López Rubio también confiesa que durante la carrera descubrió que la asignatura de Guion era la que mejor se le había dado en los cinco años, y como no había muchas cosas que se le diesen bien, tiró por ahí.

- ¿Cómo es de complicado adaptar una novela?

- Es muy difícil, pero también es un reto muy bonito. Yo tuve la gran suerte de hacer 'El tiempo entre costuras', de la que ya era fan antes de saber que la iba a adaptar. Al principio, me vinieron muchos nervios y mucha presión, porque yo siempre digo que era el libro más querido de España. Creo que lo afronté de la mejor manera, que para mí es cambiando algunas cosas para conservar la esencia del libro. La gran diferencia entre la literatura y el guion es que en la primera tienes la oportunidad de contar los sentimientos del personaje y sus pensamientos, y en la otra todo lo contrario. Lo que tienes que hacer es traducir todos los pensamientos en acciones.

- Además, ha sido elegida para adaptar 'La templanza'.

- Y no puedo estar más contenta después de la experiencia tan buena que fue 'El tiempo entre costuras'. Poder repetir con María Dueñas es una maravilla. Además, ella es muy generosa y nos ayuda mucho en el proceso.

- Se suele decir que el libro siempre es mejor que la película. ¿Cambia este patrón con las series?

- Sí. En una película siempre da la sensación de que falta libro, porque en hora y media no te da tiempo a contar la novela entera. Lo bueno es que ahora está pasando lo contrario con las series. Al tener muchos más capítulos, yo creo que hay que ampliar el universo del libro, y a mí eso me encanta. Si ya lo has leído y luego ves la serie, te vas a encontrar con los personajes secundarios desarrollados, tramas nuevas…

- ¿Qué adaptaciones le han gustado especialmente?- Soy bastante de clásicos, y me parece que, para todos los que tenemos en España, los adaptamos muy poco y tiramos muy poco de ellos, a diferencia de Inglaterra, por ejemplo, que todos los años hacen versiones nuevas. Me gustó mucho la adaptación de la BBC de la novela de Zola 'El paraíso de las damas'. Españolas, me gustó en su momento la adaptación de la novela de Galdós 'Fortunata y Jacinta'. Es que soy muy de clásicos…

- ¿Qué clásico le gustaría adaptar?

-'Fortunata y Jacinta'. Esa novela lo tiene todo, aunque yo adaptaría todo Galdós. Por ejemplo, 'Miau' yo creo que ahora con las falsas apariencias, las redes sociales… Las Miau realmente era una familia que tenía el salón perfecto y maravilloso para las visitas y luego no tenían más casa y pasaban hambre. Todo era aparentar, e Instagram es un poco las Miau de Galdós y nadie se da cuenta.

- Es la creadora de 'Acacias 38'. ¿Es difícil encontrar tantas ideas y tramas para las series diarias?

- Buf. Es difícil, sí. Da rabia que muchas veces las series diarias sean como las hermanas pequeñas de las del 'prime time'. Es un ritmo de trabajo que solamente puedes hacer si tienes mucha profesión, mucho callo y mucho talento. Lo bueno que tienen es que son series que están en el salón de la gente todas las tardes. Me he encontrado con espectadores que tienen un vínculo muy fuerte con la serie. Es como si los personajes fuesen sus vecinos, y eso en las de 'prime time' no pasa tanto.

- ¿Qué serie recomendaría?

- 'Years and Years', de HBO. Es una maravilla.