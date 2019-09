'Élite' y otras 12 series sobre adolescentes que no debes perderte Las series de adolescentes y de institutos están viviendo una época dorada con títulos como 'Élite', 'Por trece razones', 'Riverdale' o 'Skam' ASIER MANRIQUE Miércoles, 4 septiembre 2019, 18:25

Las series de adolescentes e institutos siempre han sido un género en sí mismo. Desde las míticas 'Sensación de vivir' o 'Merloce Place' hasta 'Física o química' y 'El Internado', la televisión siempre ha hecho las delicias de los más jóvenes.

En los últimos años, y gracias al empuje de las plataformas digitales, las series de adolescentes están volviendo a triunfar a fuerza de reinventar el género. El misterio de 'Riverdale', la calidad de 'Euphoria' o el atrevimiento de 'Skam' son algunos de los ejemplos de las series de adolescentes que más están triunfando en estos momentos.

Recopilamos trece series adolescentes que bien merecen un atracón seriéfilo:

'Élite'

Con el estreno de su segunda temporada fijado para este 6 de septiembre, 'Élite' es una de las series del momento. Mezcla el drama de instituto con la diferencia de clase social y un misterio por resolver: ¿quién mató a Marina?

El boom de su primera temporada catapultó a la fama a sus protagonistas, hasta entonces auténticos desconocidos. Tal es la confianza que Netflix ha depositado en 'Élite' que ha sido renovada por una tercera temporada antes incluso de estrenar la segunda. ¿Qué nuevos misterios nos tienen guardados los alumnos de Las Encinas?

Puedes ver 'Élite' en Netflix.

'Por trece razones'

La más polémica de todas las series que completan esta lista. 'Por trece razones' aborda temas tan complejos como el suicidio adolescente, la violación, la identidad de género, la lucha feminista o el sistema judicial.

Los críticos se han dividido entre los que creen que la serie realiza un cuidado tratamiento de los problemas que aborda y los que piensan que ha incitado al suicidio adolescente. Tanto es así que Netflix se ha visto obligada a cortar la polémica escena donde Hannah Baker se quitaba la vida. No obstante, y a falta de estrenar su cuarta y última temporada, 'Por trece razones' invita en cada episodio a sus espectadores a acudir a expertos y buscar ayuda si se encuentran en un mal momento.

'Por trece razones' está disponible en Netflix.

'Euphoria'

'Euphoria' es, en cierta medida, la respuesta de HBO a 'Por trece razones'. La serie de la plataforma que trajo 'Juego de Tronos' aborda las drogas, el sexo, la identidad, las redes sociales o el amor con total honestidad.

Las actuaciones de Zendaya y Hunter Schafer y la estética de la misma, han elevado la serie hasta convertirse en una de las sensaciones del momento. Los críticos se han rendido a los pies de 'Euphoria', llegando a situarla como una de las mejores series en lo que llevamos de año.

Puedes ver 'Euphoria' en HBO.

'Insatiable'

El acoso en el instituto es un tema recurrente en las series adolescentes, tal y como lo demuestra 'Insatiable'. La serie aborda la situación de Patty Bladell, una adolescente que fue acosada por su sobrepeso y que ahora, ya delgada, se venga de las personas que la molestaron.

Su lanzamiento vino acompañado de una recogida de firmas que solicitaba la retirada de la serie por incitar al acoso hacia las personas con sobrepeso. Tanto Netflix como Laure Gussis, creadora de la serie, como Alyssa Milano, una de sus protagonistas, negaron estos hechos. Finalmente, la serie vio la luz tal y como se había anunciado. 'Insatiable' está renovada por una segunda temporada.

'Insatiable' se encuentra en el catálogo de Netflix.

'Sex Education'

'Sex Education' es una de las más sorprendentes propuestas entre todas las que Netflix ha lanzado recientemente. Un adolescente virgen que vive con su madre, terapeuta sexual, comienza a dar consejos sobre sexo a sus compañeros de instituto.

Junto a 'merlí', 'Élite' y 'Euphoria', 'Sex Education' ha sido la serie adolescente que más unanimidad ha suscitado entre la crítica especializada. La sorprendente propuesta y el giro de tuerca que da al típico drama adolescente de instituto le han valido numerosos aplausos y la renovación por una segunda temporada pendiente de estreno.

'Sex Education' está disponible en Netflix.

'Merlí'

'Merlí' comenzó como una pequeña serie catalana de instituto con un peculiar profesor de filosofía como protagonista. Hasta que llegó Netflix. La plataforma adquirió la serie escrita por Héctor Lozano y protagonizada por Francesc Orella, Carlos Cuevas y David Solans y la convirtió en un fenómeno mundial.

El éxito de la serie en países como Argentina ha llevado a Movistar a producir el spin-off de la serie, con el personaje de Pol como protagonista. 'Merlí: Sapere Aude' se estrenará en breve en Movistar y posteriormente en TV3, siendo la primera serie en catalán que produce la compañía telefónica.

'Merlí' está disponible en Netflix.

'Riverdale'

Si hay una serie en la lista que cumple con los clichés del género adolescente es 'Riverdale'. La serie de CW se basa en los famosos cómics de Archie creados por Roberto Aguirre-Sacasa. La trama se centra en el instituto de la ciudad de Riverdale y en concreto en los misterios que resuelven Archie y sus amigos.

'Riverdale' ha sido la última serie en la que ha participado Luke Perry. El actor, al que conocimos en 'Sensación de vivir', dejó la producción sin terminar tras su repentina muerte, aunque a lo largo de la cuarta temporada está previsto un capítulo homenaje.

'Riverdale' se encuentra disponible en Movistar.

'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'

¿Te acuerdas de 'Sabrina, cosas de brujas', la mítica serie de los años 90? Esta es su versión de los años 2010. Se podría tomar 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' como un spin-off de 'Riverdale', ya que comparte universo y hasta personajes, y tiene su origen en los cómics de Archie.

Sabrina tiene que enfrentar su naturaleza como mitad bruja y mitad mortal mientras lucha contra las fuerzas del mal. La serie ha sido especialmente aplaudida por su lograda estética y por el trabajo de Kiernan Shipka como protagonista.

Puedes ver 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' en Netflix.

'The End of the F***ing World'

James es un chico psicópata que conoce a Alyssa, una chica que afirma que «odia a todo el mundo». En este odio mútuo ambos comienzan un viaje que los lleva por mil y una situaciones inesperadas que sorprenderán al espectador.

Basada en el cómic 'The end of the f***ing world' de Charles S. Forsman, la serie fue originalmente lanzada por Channel 4 en el Reino Unido y llegó a todo el mundo gracias a Netflix. Su éxito ha llevado a sus productores a poner en marcha una segunda temporada que tiene previsto su estreno en el año 2020.

'The End of the F***ing World' está disponible en Netflix.

'The Society'

'The Society' es una de las sorpresas que Netflix ha estrenado en este 2019. La serie aborda la situación de un grupo de adolescentes que se ven obligados a vivir por su cuenta cuando regresan a su ciudad tras un viaje escolar y descubren que son los únicos habitantes de ella.

Lejanamente basada en 'El señor de las moscas' y 'Perdidos', cuenta con la producción de Marc Webb, director de 'The Amazing Spider-Man'. Tras su exitosa primera temporada fue renovada por una segunda.

'The Society' puede verse en Netflix.

'Skam'

'Skam' comenzó a emitirse en Noruega en 2015, pero no fue hasta 2016 que su fama llegó a todo el mundo. El boom de su tercera temporada, especialmente, llevó a millones de jóvenes a obsesionarse con la que ha sido clasificada como la serie adolescente más realista.

En la versión original y en todas las demás mezcla capítulos breves con contenido digital en forma de posts en instagram, vídeos en YouTube o chats en WhatsApp. Trata de frente asuntos como la religión, las relaciones tóxicas, la enfermedad mental, la religión, la diversidad sexual, etc. 'Skam' es un auténtico soplo de aire fresco en la ficción adolescente.

Puedes disfrutar de la versión española de 'Skam' en Movistar.

'Teen Wolf'

'Teen Wolf' fue una de las primeras series en estos últimos años en adaptar a la televisión una historia llevada anteriormente al cine con Michael J. Fox como protagonista. La serie sigue las desventuras de Scott McCall y su grupo de amigos cuando este se convierte por accidente en hombre lobo.

'Teen Wolf' entremezcla la ficción adolescente más típica con lo sobrenatural y la mitología. Gracias a ella se han dado a conocer algunos de los actores jóvenes más reputados del momento como Tyler Posey, Dylan O'Brien, Crystal Reed o Colton Haynes.

'Teen Wolf' está disponible completamente en Netflix.

'Baby'

Opacada por 'Élite', 'Baby' es una serie adolescente italiana que se adentra en el mundo de la prostitución adolescente. Dos chicas de un instituto para ricachones de Roma se adentran en el mundo de la noche, las drogas y la prostitución, trastocando para siempre sus vidas.

A pesar de no contar con un éxito a nivel mundial como 'Élite' y de las durísimas críticas recibidas por parte de diversas organizaciones contra la explotación sexual femenina, Netflix Italia no dudó en renovar su serie para una segunda temporada, pendiente de estreno. Habrá que esperar para ver qué ocurre con Chiara, Ludovica, Damiano y compañía.

'Baby' está disponible en Netflix.