Desde Donostia hasta 'Valle Salvaje': dentro de la serie de época de TVE

Ya han superado los 200 episodios –emitidos, porque rodados van, más o menos, por el 260–. De lunes a viernes a las 17.20 ... horas, tras varios cambios en la programación, congregan a miles de admiradores que han creado comunidad. Un éxito de audiencia, disponible además de en Televisión Española –y su aplicación–, en Netflix. 'Valle Salvaje' se ha convertido en un absoluto fenómeno televisivo. Y dos actores donostiarras forman parte de su elenco.

«Me divierte mucho curiosear en redes sociales y ver los comentarios de la gente. Es curiosísimo que dos espectadores, viendo lo mismo, puedan tener percepciones tan diferentes», comenta Nacho Olaizola. El actor donostiarra es Julio Gálvez de Aguirre en la ficción. «Al principio sabía muy poco de él. Era un hombre muy recto, con mucho apego a la familia, a ratos incluso frío. Desde el principio le he querido dar mucha sensibilidad al personaje y a medida que ha avanzado la trama creo que lo que conseguido», dice sobre su interpretación, amada por unos y odiada por otros.

Un día de rodaje

«Mi Merche, por ejemplo, no tiene nada que ver de la que empezó a la que es ahora», dice la también guipuzcoana Miren Arrieta, en la serie Mercedes de Félix y Bolaños. «Algo que me gusta mucho de 'Valle Salvaje' es que, pese a estar ambientada en el siglo XVIII, las mujeres tienen mucho carácter». Y es que la actriz ha ido moldeando a su personaje a medida que la serie ha ido transcurriendo. «Cuando empezamos era más servil, más contenida. Me costó ser tan recatada al principio porque yo no soy en absoluto. Quizás tenga que ver con que soy vasca y nosotros somos más fuertes en ese sentido», revela la donostiarra que ha llegado a la conclusión de que «en estas series no controlas a tu personaje. Es que ni siquiera sabes cuál va a ser su desenlace. Aprendes a aceptar que te ciñes a las ideas de los guionistas y a cómo ellos ven a tu personaje», argumenta la actriz a la que «la incertidumbre le parece un ejercicio actoral».

El que fuera una serie de época también supuso una traba al principio. «Ahora ya no, porque nos hemos hecho, pero entre corsés y corpiños, hemos echado muchas horas de caracterización, y acostumbrarnos ha sido todo un reto», dicen. Hubo un periodo de transición, un par de semanas de ensayo antes de empezar a rodar en la que pudieron familiarizarse con el día a día en plena Ilustración. «Nazareth Troya nos estuvo aleccionando sobre costumbres y expresiones. El modo de andar, mirar... las reverencias. Aunque es cierto que el aprendizaje ha sido paulatino y cada vez más nos resulta más familiar», comenta Olaizola, fascinado porque el lenguaje sea ahora un canal de entenderse entre fans de la ficción. «Estoy muy al tanto de las redes sociales. Intento responder siempre que puedo y me hace gracia ver cómo se han adueñado de muchas de nuestras expresiones», cuenta. Señal de que la audiencia responde favorablemente a la creación televisiva de Josep Cister.

Empezaron en septiembre del año pasado y ya son casi diez meses en antena. «Es, sin duda, el proyecto de mi vida. 'Valle Salvaje' es lo que me ha permitido que se me conozca. Un escaparate con mucha visibilidad y un registro que necesitaba demostrar como intérprete», comenta el actor guipuzcoano sobre la oportunidad de participar en una de las mayores apuestas de Televisión Española de la última temporada.

Pese a su juventud, Olaizola ya ha participado en varios episódicos: 'Amar es para siempre', 'La que se avecina' o el éxito de Atresplayer, 'Veneno', pero para Arrieta se trata del primer serial diario al que se enfrenta.

En el set de 'Valle Salvaje' hay dos unidades –equipos de grabación– «y en cada uno se filman cada día en torno a ocho secuencias, por lo que al día se sacan más o menos dieciséis escenas o más, que ya es más que un episodio», explica Arrieta sobre los ritmos de trabajo. «Son jornadas muy intensas, vives por y para ello. Pasas de estudiar a rodar y una vez acabas recibes nuevos guiones, y vuelta a empezar», explica Olaizola. Un despliegue de medios y personas que, entre actores y técnicos, rondan el centenar de operarios .

A Miren Arrieta el teatro y el 'artisteo' le ha sido «muy familiar» desde bien pequeña. Gracias a los padres de su amiga, el director Fernando Bernués y la actriz Mireia Gabilondo, se subió al escenario desde bien pequeña. Luego se convirtió en una de las estrellas de la televisiva 'Go!azen'. A Olaizola el cine se le resiste. «Tuve que rechazar una película porque me fue imposible poder compaginarlo con la serie», revela.

Arrieta ha podido organizarse para seguir en la serie y a la vez representar 'Del color de la leche' de Bernués, por la que Aitziber Garmendia estuvo nominada al Max. «Ahora estoy con los ensayos de un nuevo montaje», dice.