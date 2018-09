«No podía dejar de llorar» Elena Rivera (Karina Saavedra) y Ricardo Gómez (Carlos Alcántara), en un capítulo de la nueva temporada. / TVE Ricardo Gómez (Carlitos) y Elena Rivera (Karina) se despiden de 'Cuéntame'. «La esencia de la pareja ya está contada», dice el actor, que ha estado 17 años en la serie JULIÁN ALÍA Jueves, 13 septiembre 2018, 07:42

La familia Alcántara regresa hoy con un guiño a los 17 años que han transcurrido, 20 en la ficción, desde que se estrenó 'Cuéntame como pasó' en 2001. Sin embargo, no se tratará del primer capítulo de la nueva temporada, que quedará reservado para la próxima semana. Lo que hace 'Cuéntame una historia de amor', que así se llama el especial de hoy (22.35 horas en La 1) es abrir las puertas de San Genaro para enseñar al público los entresijos de un día de rodaje contados a través del presentador Roberto Leal, que comparte con los actores y técnicos los que fueron últimos días de grabación para Ricardo Gómez y Elena Rivera, los dos actores que abandonan la serie tras 17 y 13 años respectivamente.

El primer capítulo oficial de la nueva temporada arrancará con los recuerdos de la abuela Herminia de los años de la Guerra Civil. Para evitar suspicacias, el guionista Joaquín Oristrell asegura que «se escribió antes de la moción de censura» a Mariano Rajoy. O sea, que rememorar la contienda no tiene nada que ver «con el cambio de Gobierno».

Dos entregas después llegará la esperada boda entre Carlos y Karina, cuyo rodaje se paró al verla vestida de novia, con todo el personal técnico y los actores emocionados, como si fuese verdad.

«He rodado 348 casi películas, porque algunos capítulos duran 90 minutos»

La actriz comentaba ayer en la presentación de la nueva temporada que todavía no le ha «dado tiempo de echar de menos a Karina» y que dejaron una escena de los dos para el final. «Grabamos con los sentimientos a flor de piel; éramos más Ricardo y Elena que Carlos y Karina. Tuvimos que detener el rodaje porque no podía parar de llorar», dijo Elena, que también confesó que, tras conocer la decisión de su compañero, optó por dejar 'Cuéntame' porque «es un personaje que va muy ligado a Carlos», y «ese final refleja la esencia de la pareja y de la serie».

Actores de la vieja escuela

Por su parte, Ricardo Gómez, «tremendamente afortunado» por ser el «último de la vieja escuela», al tener «la suerte de haber coincidido con Tony Leblanc, Fernando Fernán Gómez, Luis Cuenca, Terele Pávez» a pesar de tener sólo 24 años, avanza que en las próximas entregas se van a explorar las «esquinas más oscuras de su personaje». Abandona la ficción porque cree «que la esencia de la pareja está contada», y que «por mucho amor que le tenga a Carlitos y al proyecto, saber soltarlo cuando uno cree que ha terminado el trabajo, es también un acto de amor». Además, descarta que sea por llevar «17 años haciendo lo mismo»: «Yo antes jugaba a las canicas, y ahora me caso. Se llama igual el personaje, pero yo he hecho la mili, he estado en la cárcel. He rodado 348 casi películas, porque algunos capítulos tienen una duración de noventa minutos».

«Con el cariño que le tengo al proyecto, porque llevo trabajando en él desde que tenía siete años, lo último que quería hacer era dejar una cosa fea», declara respecto a una marcha que no solo implica la pérdida de un personaje clave e icónico, sino del narrador de las aventuras de la familia. Algo que no parece preocupar a Oristrell, que confía en que van a saberse «defender bien» y a «intentar sorprender», porque «cuando te exigen esos saltos, te atreves a hacer cosas más arriesgadas». «Aunque Carlos no esté presente, puede seguir contando la historia de su familia».