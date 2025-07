David Cantero habla de su salida de Mediaset: «Bájame el salario y vamos a juicio»

L. G. Miércoles, 9 de julio 2025, 07:15 Comenta Compartir

Tras más de una década siendo uno de los rostros más reconocidos de Informativos Telecinco, la salida de David Cantero de Mediaset el pasado marzo sorprendió a propios y extraños. Aunque en su momento dejó entrever que su marcha no había sido voluntaria, ha sido ahora, meses después, cuando el periodista ha explicado con detalle qué precipitó su adiós al grupo audiovisual.

En una conversación con eñ periodista Juan Ramón Lucas en el pódcast Sr. Wolf Podcast, Cantero se ha sincerado sobre las circunstancias que rodearon su salida. Según explica, el punto de ruptura fue una propuesta inesperada por parte de la empresa: «El desencadenante es que me proponen de manera absolutamente sorpresiva, sin venir a cuento, una bajada de salario», reveló. Y añadió con rotundidad: «Tú tienes un contrato, tienes un salario, tienes unas condiciones y eso es sagrado».

El periodista asegura que la propuesta no iba acompañada de ningún argumento convincente ni formaba parte de una política generalizada: «Les dije: '¿Vais a hacer una especie de petición a todos vuestros trabajadores? ¿Una especie de bajada general porque la empresa va mal? No sé. ¿Por qué me pides que me baje el salario? (...) Acabáis de gastar un montón de millones, os lo habéis gastado todo y ahora no hay dinero para pagar mi salario'».

Cantero rechazó tajantemente rebajar sus condiciones laborales. «Yo dije: 'No me voy a bajar el salario. Bájamelo tú, que sabes que es ilegal, y vamos a ir a juicio'», aseguró durante la entrevista. La conversación desembocó en una negociación que, según él, se desarrolló en un tono cordial: «En cinco días de tiras y aflojas, llegamos a un acuerdo digno y conveniente, y firmé los papeles».

Pese a lo abrupto del desenlace, Cantero recuerda el proceso sin rencor, aunque reconoce que el cambio fue un golpe emocional: «Fue un shock». Aun así, asegura que la sensación duró poco, y ahora recuerda con humor el momento en que abandonó las instalaciones de Mediaset: «Te vas jodido y además con muleta». La imagen no podía ser más simbólica: el periodista salía del edificio tras romperse el menisco, consecuencia de una antigua lesión provocada por su pasión por el judo, deporte que practica desde los ocho años.

«Voy a hacer las tardes de RNE y no puedo estar más feliz»

Ahora, Cantero inicia una nueva etapa profesional. «Vuelvo a la que fue mi casa durante 28 largos años y eso me hace muy muy feliz. Vuelvo a Radio Televisión Española, voy a hacer las tardes de Radio Nacional de España y no puedo estar más feliz de volver a primera línea, volver a los medios después de este parón que me ha venido muy bien, han sido unas vacaciones estupendas», anunció recientemente.

El periodista compartirá temporada en RNE con el propio Juan Ramón Lucas, que estará al frente del tramo matinal. Un reencuentro profesional que, tras el paso por Mediaset, marca para Cantero el inicio de un nuevo capítulo en su extensa carrera.