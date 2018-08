Cuarto concursante de 'Gran Hermano Vip' confirmado

Oriana Marzoli se se ha incorporado este jueves a la lista oficial de concursantes de 'Gran Hermano Vip', de Telecinco. A sus 26 años es una conocida participantes en realities, aunque su paso por 'Supervivientes' no fue todo lo esperado en ella, y en debates desde el plató. La venezolana se dio a conocer en 2012 con su paso por el programa 'Mujeres y hombres y viceversa', donde se presentó como pretendienta. Fue sonada su relación con su compañero de programa Tony Spina. Luego fue opinionista junto a Nagore.

La presentadora peruana Mónica Hoyos ha sido la primera concursante confirmada para el reality. Mónica compartía en la web de Telecinco con sus seguidores sus sensaciones tras darse la noticia de su entrada en Gran Hermano Vip: «Otros años me entró miedo, pero ahora no me para nadie». Presentadora, actriz y modelo (Bellavista, 1977), no logró ganar en la 'Snow Fashion Week' su ansiada plaza como colaboradora del programa. No obstante, la podemos ver en Telecinco opinando sobre famosos y comentando los rifirrafes que tiene con el padre de su hija, Carlos Lozano.

El siguiente en ser 'fichdo' por 'Gran Hermano VIP'ha sido el humorista Ángel Garó (Cádiz, 1965), que se suma así a la lista oficial de concursantes. Su nombre ha estado de reciente actualidad entre la prensa del corazón tras protagonizar algún escándalo desde el balcón de su casa con sus exparejas. Además recientemente ha participado en la versión 'vip' del concurso culinario 'Ven a cenar conmigo'.

La tercera concursante confirmada para entrar en la casa de Guadalix de la Sierra es Aurah Ruiz. La modelo se hizo famosa por haber sido pareja del jugador del Real Madrid Jesé, con el que tiene un hijo. También ha participado en el programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

A falta de que se complete la lista oficial de concursantes sí se sabe cuál será el presentador de esta edición de 'Gran Hermano VIP'. Cuando se abrán las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra, Jorge Javier Vázquez será el conductor del concurso.