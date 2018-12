Paula Sainz-Pardo: «Contar que sufrí acoso sexual ha sido muy duro» Paula Sainz-Pardo presenta desde el mes de noviembre el informativo de 'La 2 Noticias'. / TVE Lo reveló en 'La 2 Noticias', el informativo que presenta JULIÁN ALÍA Jueves, 20 diciembre 2018, 07:46

Por cuarta vez, Paula Sainz-Pardo (Madrid, 28 años) forma parte de TVE. Ha sido redactora en el 'Telediario' de fin de semana, en el matinal y en el Canal 24 Horas y, desde noviembre, es el relevo de Mara Torres al frente de 'La 2 Noticias', un informativo alternativo que se emite de lunes a jueves a las ocho y media de la tarde, y que destila un estilo muy particular. La propia presentadora, para visibilizar el movimiento 'Cuéntalo', reveló la semana pasada un caso de acoso sexual que sufrió por parte del padre de un alumno de las clases de violín a las que asistía, quien le animó a tener relaciones sexuales con él y su sobrina cuando solo tenía 11 años.

- ¿Le costó decidirse a contar su experiencia del 'Cuéntalo'?

- Fue muy duro, la verdad. Cada redactor nos encargamos de hacer una noticia. Cuando me tocó redactar y montar esta, me puse a leer varios 'tuits' para informarme. Y a medida que los iba leyendo, me iba entrando mucha rabia. Más que tristeza era rabia. Escribí el texto, se lo enseñé a edición y no hubo prácticamente dudas, siempre que yo me sintiera capaz. Fue muy duro, pero lamentablemente creo que era necesario para visibilizarlo y para ser conscientes de la realidad. Creo que ha servido para informar y para apoyar 'Cuéntalo', y reivindicar la lucha contra el acoso sexual y toda la estructura machista. Lo contamos sin morbo y con mucho respeto.

- Y ya en el día a día, ¿cómo ha sido su vuelta, otra vez, a TVE?

- Ha sido algo espectacular. Es el mejor sitio en el que podría trabajar ahora mismo. He estado de becaria de universidad, de becaria de máster, de prácticas de máster dos años, y ahora estoy de interina.

- ¿Es el trabajo con el que más ha disfrutado?

- Sí. Estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Para mí, el terreno profesional es muy importante. Tengo 28 años y creo que tengo mucha suerte de estar donde estoy. He trabajado en Sony Pictures Cine, donde aprendí un montón; también aprendí mucho en mi etapa de Londres, donde trabajaba en una tienda de ropa intentando sacarme las castañas del fuego, y en el Congreso de los Diputados [trabajó en la oficina de prensa de Ciudadanos].

- Y también una corta estancia en 'Las mañanas de Cuatro'...

- Acabé encantada. Fue muy poquito porque fue una baja de Navidad. Ahí trabajé con gente maravillosa y muy profesional, fue una pena que lo cerraran. Tuve la suerte de que me llamaran del Congreso. Así que nada más acabar, empecé en lo otro.

- ¿Le hacía especial ilusión presentar 'La 2 Noticias'?

- Recuerdo cuando estaba en 'La noche en 24 horas', que estábamos muy cerquita de 'La 2 Noticias', y yo les oía discutir en sus reuniones los temas que trataban, cómo lo contaban, si debía ir o no una coma en un rótulo... y pensaba: 'esta gente está hecha de otra pasta'. Estar aquí es lo mejor que me podía haber pasado. Alucinaba por cómo discutían cada coma. Nunca llegué a pensar en presentarlo. Yo, con haber estado de redactora, me habría dado con un canto en los dientes. Además, es un informativo de autor y se le da mucha importancia a las distintas formas de contar las cosas que tiene cada periodista.

- ¿Ni siquiera lo pensó cuando se marchó Mara Torres?

- Ni se me pasó por la cabeza. Mara lo dejó en verano, y yo estaba trabajando en el Congreso. Seguía 'La 2 Noticias', pero nunca me imaginé que pudiera presentarlo.