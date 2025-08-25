'El Conquistador' saioak 22. ediziorako kastinga abiatu du
Irailaren 11tik 17ra izango da euskal hiriburuetan eta zita aurrez eskatu beharko da
I. Mendia
Astelehena, 25 abuztua 2025, 17:11
EiTBko 'El Conquistador' realityaren 22. denboraldia prestatzen ari da komunikazio taldea eta hartarako partaideak hautatzeko prozesua abian jarri du kasting-erako data eta lekuak jakinaraziz. Hori bai, izena eman nahi duen orok email bat bidali beharko du zenbait daturekin (izen-abizenak, adina, herria eta telefono zenbakia) conquistador@hostoil.tv helbide elektronikora hautagaiak hautatzeko prozesua aurrez aurreko castingen bidez egingo baita. Nahiago izanez gero, aipatutako korreora bideo-kasting-a bidal daiteke ere.
Izan ere, telebistako reality luzeenaren funtsezko zutabeetako bat parte-hartzaileak dira, urtetik urtera gero eta prestatuago baitaude abenturaren erronka gogorrei aurre egiteko.
Hautagaiak hautatzeko prozesua Euskadiko hainbat hiriburutan irailean egingo diren aurrez aurreko castingen bidez egingo da. Azken urteetan egin ohi den bezala, aldez aurretik hitzordua eskatu beharko da, eta horretarako e-mail bat bidali beharko da helbide elektroniko honetara: conquistador@hostoil.tv. Bertan izena, abizenak, adina (18 urtetik gorakoa), herria eta telefono zenbakia adierazi beharko dira.
'El Conquistador' egun hauetan igaroko da euskal hiriburuetatik: irailaren 11a, Iruñean, NH Pamplona Iruña Park hotelean; irailaren 12an, Gasteizen, NH Canciller Ayala hotelean; irailaren 15ean Donostian, Amara Plaza hotelean; eta irailaren 16an eta 17an Bilbon, NH Collection hotelean (Villa de Bilbao).
Edizio berri honekin, 'El Conquistador' saioak berretsi egiten du telebistako eta gizarteko fenomenoa dela, eta urtero ehunka hautagai erakartzen ditu pantailako esperientziarik basatiena bizitzeko prest.
