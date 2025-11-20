El concursante guipuzcoano que difunde los Sanmarciales en un programa de Telecinco: «Gora Irun» Mikel Castro, propietario de Marrubi Goxokiak en Irun, ha estado concursando esta semana en 'Agárrate al sillón'

L. G. Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:28 Comenta Compartir

Mikel Castro, propietario de Marrubi Goxokiak en Irun, ha estado concursando esta semana en 'Agárrate al sillón', programa de Telecinco. El irundarra ha aprovechado la ocasión para hablar de su tierra, así como de sus fiestas: los Sanmarciales. «Son a finales de junio y se representa una batalla contra los franceses», ha explicado a los espectadores del programa.

«¿Y qué haces con el kiosko, cierras?», ha querido saber el presentador, Eugeni Alemany. «Al revés, ha habido años que he abierto hasta el amanecer. Se monta una buena», ha aclarado el irundarra.

Marrubi Goxokiak de Irun, en Telecinco

Mikel Castro no han podido superar al 'experto' Justo de Castro, que ya supera la barrera de los 100.000 euros tras acumular 27 victorias seguidas en 'Agárrate al sillón'. El programa de Telecinco ha sido muy comparado con el desaparecido El Cazador de RTVE.

El irundarra ha estado como pez en el agua en el programa de Telecinco, donde se ha mostrado con una gran soltura y gran desparpajo delante de las cámaras. Y es que Mikel Castro es un conocido comerciante en Irun y organizador de diferentes eventos en la ciudad fronteriza, como es el día de Halloween. Luis Mariano se convierte en el epicentro de la fiesta cada 31 de octubre en Irun.

Temas

Irun

Sanmarciales

Telecinco