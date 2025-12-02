El cocinero Alberto Chicote busca en San Sebastián la mejor merluza en su nuevo programa 'Batalla de restaurantes' llega esta noche a San Sebastián para encontrar la mejor merluza

El cocinero Alberto Chicote busca en San Sebastián la mejor merluza en el nuevo capítulo de su programa que se emite este martes, a las 22:45 horas. El chef viaja hasta Donostia para protagonizar una nueva y apetitosa edición de 'Batalla de restaurantes'. El chef y presentador se adentra en una de las capitales gastronómicas más prestigiosas del mundo con un objetivo muy concreto: descubrir qué local prepara la mejor merluza de la ciudad.

El programa de televisión escoge la merluza como plato para preparar, uno de los productos más icónicos del norte. La merluza es un pescado tan versátil como apreciado en la cocina vasca. Del cogote hasta la cola, sus múltiples cortes permiten recetas tan diversas como tradicionales, y los cuatro aspirantes están dispuestos a demostrarlo.

Chicote recorrerá cuatro propuestas muy distintas, todas dentro de San Sebastián, para tratar de responder a la gran pregunta de la noche: ¿dónde se come la mejor merluza?

Los cuatro restaurantes que compiten por la mejor merluza Aldaba | Fernando Luis del Río: El veterano cocinero y propietario de Aldaba, con 34 años de trayectoria, presume de experiencia y de un respeto absoluto al producto. Su merluza promete técnica y tradición a partes iguales.

Usarbi | Helena Añorga: En el restaurante familiar Usarbi, Helena Añorga ejerce de copropietaria mientras sus hijos llevan los fogones. Un proyecto de raíces donostiarras donde la merluza se cocina «como en casa», pero con aspiraciones de conquistar al exigente Chicote

Haizea Jatetxea | Laureano Robles: Ubicado en el Palacio de Aiete, Haizea es una propuesta elegante dirigida por Laureano Robles, quien defiende una cocina cuidada y con mimo. Su versión de la merluza pretende conquistar desde la sutileza y la técnica

Azoka | Rubén González: El lado más desenfadado llega de la mano de Rubén González, gerente y fundador de Azoka. Con humor y ambición, no duda en bromear: «Me llaman el Amancio Ortega de Donosti porque no paro de abrir negocios y no tengo un puto duro»

San Sebastián pone el escenario, la merluza el reto y Chicote la mirada crítica. Entre tradición, innovación, nervios y mucha pasión por la gastronomía, los cuatro restauradores competirán por alzarse con el reconocimiento de tener la mejor merluza de la ciudad.