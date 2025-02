El guiño de 'Cifras y Letras' a Euskadi y a una tradición vasca muy popular: «Seguro que has jugado un montón de veces» La colaboradora Elena Herraiz, lingüista del programa de La2, volvió a acordarse de un juego típico del País Vasco como es el 'hiru-txirlo'

Euskadi y sus tradiciones estuvieron presentes en 'Cifras y Letras'. Y todo después de que Manuel y Nerea, los concursantes del programa de La2, pusieran a prueba su vocabulario y agilidad mental durante la prueba 'Dos para dos'. La respuesta de Nerea no se dio finalmente por buena, pero la lingüista Elena Herraiz aprovechó la ocasión para descubrir la cantidad de modalidades existentes en España en torno a los bolos y, sobre todo, una típica de Euskadi: el 'hiru-txirlo'. Lo mismo sucedió cuando hizo referencia a la palabra 'sardesca': «Vamos sin la llave pero con el nivel B1 de euskera».

'Cifras y Letras' volvió a vivir un intenso duelo entre dos concursantes. Y es Manuel contaba con 58 puntos en su marcador, seis más que la propia Nerea. Fue entonces cuando el presentador, Aitor Albizua, dio paso a 'Dos para dos', prueba en la que con la ayuda de dos definiciones en forma de pistas ('Envasar líquido' y 'Pista de bolos') debían dar con las dos palabras escondidas en diez letras. Nerea tomó la palabra y descubrió el primer término, 'embotellar', pero no el segundo.

Fue entonces cuando la experta, Elene Herraiz, que se encarga de las cuestiones gramaticales y lingüísticas en 'Cifras y Letras', optó por dar con la solución de segunda palabra oculta: 'bolera'. Y como viene siendo habitual en ella, dio una pequeña pincelada en torno a este popular juego. «En España existen un montón de modalidades tradicionales, además del bowling típico de la pista americana. En Castilla y León está la «Calva» y en Andalucía está el «bolo andaluz», comenzó a enumerar.

Eso sí, la simpática colaboradora de 'Cifras y Letras' también se acordó del País Vasco y de una tradición muy arraigada en torno a los bolos. «En Euskadi está en hiru-txirlo. Seguro que tú has jugado un montón de veces», le lanzó a su compañero y amigo, Aitor Albizua. El presentador, natural de Arrigorriaga (Bizkaia), le cogió el guante y reconoció no haber practicado esta modalidad en exceso. «La verdad es que no mucho, pero lo conozco, lo conozco. Sí, y es que además hay mucha gente que intenta preservar ese tipo de modalidades de lo que conocemos como jugar a los bolos», apuntó antes de continuar con el programa.