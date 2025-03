El error ortográfico que casi todo el mundo comete y que Elena Herraiz descubre en Cifras y Letras: «No ponemos ese punto final…» La simpática lingüista del concurso de La2 explica por qué no hay que respetar el punto de las palabras abreviadas

I.G. San Sebastián Martes, 25 de marzo 2025, 07:08

Cifras y Letras, un concurso de lo más didáctico. El programa que presenta a diario Aitor Albizua volvió a dar muestra de su carácter educativo. Lo hizo después de que uno de los concursantes diera con una palabra escondida ('etcétera'), término que aprovechaba Elena Herraiz para desvelar uno de los errores más recurrentes a nivel ortográfico: cuándo añadir punto tras una abreviatura y cuándo no hacerlo. Semanas antes llegó a desvelar una tradición vasca muy popular: «Seguro que has jugado un montón de veces».

Y es que la experta de Cifras y Letras, Elena Herraiz, pasó a dar el significado de la palabra clave: «Alfredo, muy bien. El resto de una enumeración es etcétera. Y, de hecho, en latín significa literalmente eso, y el resto». Aitor Albizua, presentador del concurso, asintió para continuar con el guion del espacio cultural de La2. Sin embargo, su compañera fue más allá y aprovechó la ocasión para aclarar uno de los errores ortográficos más comunes que casi todo el mundo comete a la hora de escribir las abreviaturas.

«Una cosa muy importante desde el punto de vista ortográfico es que cuando usamos la abreviatura ponemos un punto, ¿vale?», argumentó Elena Herraiz, dando por hecho que se trataba de una regla muy conocida y asimilada a nivel escrito. Eso sí, pasó a dar cuenta de una situación poco habitual pero que entendía importante aclarar en Cifras y Letras. ¿Qué pasaría si la abreviatura finaliza una oración? ¿Se pone un segundo punto o no? «Si esa abreviatura va al final de la frase, no ponemos dos, no ponemos ese punto final, se queda el de la abreviatura y ya», explicó muy didácticamente.

Vamos con la llave y con un recordatorio sobre ortografía. Empezamos bien la semana. #cifrasyletras pic.twitter.com/PEN9KM1jU1 — Cifras y Letras (@CifrasLetrasTVE) March 24, 2025

Fue entonces cuando Aitor Albizua reconoció el importante matiz que había destacado su compañera de programa y así se lo hizo saber en pleno directo. «Muy bien, importante, ¿eh? Ese matiz en la puntuación», valoró antes de continuar con el programa.