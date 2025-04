Carlos Sobera: «Me considero un currante de la televisión»

J. Moreno Madrid Domingo, 25 de abril 2021, 00:11 Comenta Compartir

El presentador Carlos Sobera (Baracaldo, Vizcaya, 60 años) está a diario en nuestra televisión. A su cita diaria con el amor en Cuatro, con 'First dates', que acaba de cumplir cinco años en antena, se une ahora el regreso de 'El precio justo', con su versión vespertina en Telecinco (20:00 horas), frente a 'Pasapalabra' de Antena 3.

-¿Qué tal la experiencia al frente de un formato clásico como 'El precio justo'?

-Mejorando día a día. Muy contentos porque hemos logrado un clima de buen rollo, de ilusión, de pasarlo bien con los juegos de 'El precio justo' de siempre. Hay un ambiente muy bueno, que yo creo que traspasa la pantalla y con el que espero que poco a poco vayamos calando.

-¿Qué pensó cuando le propusieron presentarlo?

-Por un lado pensé que era una aventura maravillosa. Es un concurso mítico de la televisión. La oportunidad de poder hacerlo, como he hecho otros como 'Atrapa un millón' o '¿Quién quiere ser millonario?', y revivir un formato que traspasa tiempos, barreras y generaciones.

-¿A usted cómo se le da adivinar precios?

-A mí fatal, soy muy malo. Intento jugar mentalmente con los concursantes, y me ganan siempre. Soy malo, malo.

-Aquí ha coincidido con su hija en plató por primera vez. ¿Estaba más nervioso que ella?

-Ya no tengo nervios en plató. Es mi segunda casa, con lo cual estoy muy a gusto. Arianna me sorprendió porque la vi, desde el primer minuto, muy consciente con lo que tenía que hacer, responsable y muy templada. Me sorprendió para bien, porque es una chica muy joven y una primera experiencia televisiva no es fácil. Supo estar a la altura y actuar con sobriedad, siguiendo muy bien las instrucciones. Me sentí muy orgulloso de su actitud.

-Ahora también se enfrenta a diario a una dura competencia, 'Pasapalabra'. ¿Cómo lleva estas batallas por las audiencias?

-Las batallas por las audiencias se llevan siempre como se pueden. Me parece que es una lucha muy bonita. Es muy dura, porque 'Pasapalabra' es un formato que lleva veinte años consolidado en la televisión y 'El precio justo' hace veinte años que no se hacía. Hay que ir con mucha humildad, poco a poco, intentando abrirnos un hueco y conseguir un público fiel. La aspiración que tenemos es ser competitivos. Estar en calidad de realización a la altura de 'Pasapalabra' y tener nuestro nicho de público, que ya es bastante pretensión.

-Le vemos con varios formatos en Mediaset, en dos cadenas. ¿Se siente presentador estrella?

-Nunca he sido de 'titulitis', la verdad. Tengo que confesarte que la 'titulitis' me ha venido siempre grande. No le presto mucha atención. Me considero un currante de la televisión, a mucha honra; un presentador que intenta ser capaz de presentar todo tipo de formatos en todos los horarios, pero nunca he pensado que por presentar más de un programa, sea una estrella. Los que trabajamos en la tele, y en Mediaset, donde está instaurado este sistema de trabajo donde casi todos los comunicadores hacemos más de un programa, es una forma de producir, sin más.

-Presenta concursos y un programa de citas. ¿Qué es más importante el amor o el dinero?

-El amor, siempre. El dinero es muy difícil de conseguir, pero el amor cuando se consigue se valora más. Está muy por encima.

«No soy caprichoso»

-Cinco años en 'First dates' mostrando la pluralidad del amor…

-Con 'First dates' venimos haciendo una reflexión desde hace tiempo. El programa ha ido evolucionando y siendo más ambicioso en la visibilización de diferentes formas de amar y de sexualidad. Siempre pensé que fue un formato muy innovador en ese sentido, muy fresco. Que aportaba unas grandes dosis de naturalidad y una ventana abierta a la vida, tal y como es.

-¿Ya sabe lo que no hay que hacer en una primera cita?

-Después de estar cinco años observándolas, pues algunas notas sacas (risas). Desde tonterías que parecen chorradas, como no comer espaguetis en la primera cita, porque corres el riesgo de quedar mal. O cosas más serias, como tomarte en serio a tu pareja, escúcharla, no limitarse a hablar de uno mismo. Presta atención, sé cortes y educado. Eso es esencial. Muéstrate tal y como eres. Uno va aprendiendo a base de cómo se comportan las personas en las citas. Algún día tendré que publicar un libro.

-Tuvieron a Ibai Llanos en el programa. ¿Cómo surgió esta colaboración?

-Me parece muy bien que todos los medios modernos que nacen y se imponen a la gente joven, puedan colaborar con los medios tradicionales. Son canales diferentes pero complementarios. Fue muy buena idea la incorporación de Ibai, que comenta el programa en su canal, y el otro día estuvo fantástico comentando una cita.