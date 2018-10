José Corbacho: «Soy un cantante frustrado» José Corbacho es uno de los concursantes de 'Tu cara me suena', que Antena 3 emite esta noche en 'prime time'. / ATRESMEDIA José Corbacho participa en 'Tu cara me suena', que Antena 3 adelanta a hoy. «Me encantaría imitar a Sinatra y Camarón, aunque no esté dotado» JULIÁN ALÍA Lunes, 8 octubre 2018, 08:19

Para no coincidir este viernes con la festividad del 12 de Octubre (el consumo de TV suele decaer en los festivos), Antena 3 emite hoy la tercera gala de 'Tu cara me suena'. En una edición con gran representación del mundo de la música (Soraya, Carlos Baute, Mimi y María Villalón), José Corbacho (Hospitalet de Llobregat, 52 años) parte con desventaja, pero asegura que se va a entregar a fondo. «Participar en 'Tu cara me suena' es algo que un humorista no puede rechazar. Es un formato que me encanta», explica el cómico, que esta noche interpreta, junto a su amiga Silvia Abril, la canción 'Cómeme el donut' que hicieron famosa Jirafa Rey y La Pili en 'Factor X'.

- ¿Cómo afronta este reto?

- De una manera agradable. Es algo que he hecho otras veces: imitar, parodiar, disfrazarme... Cada día es una cosa distinta, ya no es Corbacho haciendo comedia pura y dura. Además, soy un cantante frustrado, y como me ofrecieron la oportunidad de participar, pensé 'así me pongo al día', aunque hay que trabajar en ello, claro.

- ¿Cree en sus posibilidades para ganar?

- Lo que sé es que voy a ir de menos a más. Poco a poco, porque necesito ir calentando las cuerdas vocales. Sería muy triste si fuese al revés, pero ganar va a ser difícil porque hay cantantes... y luego gente que hacemos otras cosas. - ¿Qué rival le da más miedo? - Miedo no, porque está claro que algunos están en otra liga y no podemos competir contra eso. Ya conocía a la mayoría y hay muy buen rollo. Nos preocupamos y ayudamos entre nosotros, que eso es muy de 'Tu cara me suena', y me gustaría que estas cosas trascendieran al espectador.

- ¿Cuál es su punto fuerte?

- Pues yo diría que imitar, que para los cómicos es como una asignatura obligatoria. Necesitamos que el jurado nos mire con buenos ojos y nos escuche con buenos oídos. En realidad estoy buscando los puntos fuertes todavía. Mi estilo está más cerca de la parodia que de la imitación. A partir de ahí, hay que buscar complicidad con el jurado y favorecer el entretenimiento, que es de lo que va el programa.

- No quiere abandonar la edición sin imitar a...

- En realidad me encantarían aquellos para los que no estoy dotado, como Frank Sinatra, Camarón... Diría que no por respeto. Me apetecen muchos estilos, algo de Rock&Roll, copla, flamenco... y no me importa si son personajes masculinos o femeninos.

- ¿A quién no querría ver ni en pintura?

- Pues espero que no me salga Pavarotti. Sería la primera vez que un concursante se ve obligado a usar el 'playback' en el programa, porque el resultado podría ser terrible.

«Ganar será difícil; ahí están Soraya, Baute... y luego gente que hacemos otras cosas»

- Ha sido presentador, jurado, y ahora parece que le está cogiendo el gusto a concursar. ¿A qué se debe?

- Me habrán visto cara de concursante. Esto va por ciclos. Y a mí me gusta sumarme a la fiesta, da igual si es delante o detrás de la cámara. Al final no eres más que un engranaje más del programa. Me lo pasé muy bien en 'MasterChef' y lo estoy haciendo también ahora. Aquí estás más relajado porque sabes que no te van a echar, no tienes esa tensión añadida. Además, trabajo con cosas con las que estoy más familiarizado. Cuando eres juez o presentador dejas de interpretar, que es algo que me apetece, y espero que el público se lo pase al menos la mitad de bien que nosotros.