Una tarde en la cafetería 'Central Perk'

25 después de su estreno, 'Friends' sigue causando furor entre el público. El canal de televisión Comedy Central ha presentado en Madrid el 'Friends Fest', un evento internacional para recordar los escenarios más emblemáticos de la mítica comedia y conocer anécdotas del rodaje. Precedido por su éxito internacional en Reino Unido, nuestro país acoge por segundo año consecutivo este homenaje a la 'sitcom' que ya agotó el año pasado las entradas en menos de 48 horas.

Bajo el imponente pabellón 14 del recinto ferial de IFEMA, los seguidores de 'Friends' podrán sentarse en el célebre sofá de la cabecera, jugar al futbolín de Joey (Matt Leblanc) y Chandler (Matthew Perry) o trastear la nevera del apartamento de Monica (Courteney Cox) y Rachel (Jennifer Aniston). Aunque se tratan de recreaciones de los decorados – los originales de la Warner Bros en California quedaron destruidos, excepto la cafetería -, se ha tratado de cuidar al máximo los detalles. Por ejemplo, el popular marco dorado de la mirilla, un elemento característico de la ficción que en realidad era un espejo que se rompió en el primer capítulo y cuyo recuadro se dejó para el resto de las temporadas.

En esta segunda edición, el 'Friend Fest' ha recreado la mítica cafetería de la serie, el 'Central Perk'. La entrada, el mostrador, los letreros de neón, la guitarra de Phoebe, (Lisa Kudrow), el gran sillón anaranjado en el que se reunía el grupo de amigos para contar sus vivencias… Un baño de nostalgia para una serie que ya se ha convertido en un hito para la historia de la televisión contemporánea. «Es una serie eterna. Las personas que ya la han visto siguen mirándola. Saben qué va a ocurrir, pero continúan poniéndose los capítulos. Es algo que no ocurre con otras ficciones», explica Leonor Iradier, directora de marketing de Comedy Central.

Sobre los 1.110 metros cuadrados de exposición, también se encuentra una imitación del escenario de la fiesta de graduación de Monica y Rachel o el altar de la boda de Rachel y Ross en Las Vegas. Y una gran imagen de la famosa fuente con los paraguas de color rojo, azul y amarillo para que los fans puedan rememorar la cabecera de la serie y su canción 'I'll Be There for You'.

A España, 'Friends' llegó en 1996 con el nombre de 'Colegas' durante los primeros capítulos. Ahora, Comedy Central recuerda su nacimiento con un maratón de capítulos durante 24 horas que comenzó el lunes 6 y acabará el domingo 12 de mayo. «Los protagonistas tienen una personalidad especial y tratan temas tan rutinarios que nos sentimos identificados con ellos», asegura Iradier sobre el éxito de la serie. El 'Friends Fest' continuará en la capital española hasta el 19 de mayo y después se trasladará hasta Barcelona del 24 de mayo al 2 de junio en el Poble Espanyol.