Las bromas entre Paula Badosa y David Broncano: «Sigo teniendo más dinero que tú» La tenista ha sido la invitada en el último programa de La Revuelta

L. G. Martes, 18 de noviembre 2025, 07:18

La tenista Paula Badosa ha sido la última invitada del programa La Revuelta, de David Broncano. La tenista, número dos del mundo y una de las deportistas españolas más reconocidas internacionalmente, ha mostrado la buena relación que mantiene con el presentador y no ha eludido ninguna de las preguntas del programa.

Sobre su situación sentimental, David Broncano fue directo: «¿Has confirmado que estás soltera?». Paula no esquivó la cuestión: «No lo había dicho, pero se sabe. Saltó la noticia y ya está. Y ahora pues aquí lo estoy confirmando», afirmó con sinceridad. La tenista ha mantenido una relación con varias idas y venidas con el también tenista Stéfanos Tsitsipás.

Cuando llegó el turno del dinero en el banco, la deportista tampoco se escondió y volvió a lanzarle un guiño competitivo al presentador. «Sigo teniendo más que tú. Me da igual lo que hayas firmado aquí. Sigo teniendo más, que es lo que me importa», le soltó entre risas.

En este punto, David Broncano estimó su fortuna en torno a 20 millones de euros, cifra que Paula no desmintió. Fiel a su estilo, el presentador le recordó que él tiene «40 años más» para seguir acumulando ingresos. «Yo, haciendo las tonterías que hago, puedo estar toda la vida», bromeó.

Uno de los momentos más comentado llegó con la pregunta sobre su vida sexual. La tenista respondió sin dramatismos: no está en un momento «increíble», pero tampoco «fatal». Entre los entrenamientos, la falta de tiempo y su soltería, la combinación no ayuda. Broncano, entre risas, le advirtió que su bandeja de mensajes «iba a echar humo» esa misma noche.

Relación entre Paula Badosa y David Broncano

Hubo también mensaje para Rosalía, cuya entrevista en el programa fue un fenómeno: «Sería un honor jugar contigo al tenis cuando quieras. Y me ha encantado tu disco, sobre todo 'La Perla'». La referencia desató carcajadas en plató, ya que la canción está dedicada a un «ex» descrito con muy poca simpatía.

Paula Badosa también aprovechó para hacer un guiño al propio Broncano recordando algo que él dijo en la entrevista de Rosalía. «Dijiste que habías entrenado a una tenista profesional… imagino que hablabas de mí».

Una frase que evidenció la complicidad y la competitividad sana que mantienen. Paula Badosa y David Broncano fueron pareja en 2020, pero, pese a la ruptura, han demostrado mantener una relación cercana y cordial. La tenista ha visitado varias veces el programa y ambos han comentado que siguen entrenando juntos cuando sus agendas lo permiten.