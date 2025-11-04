Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Escena de 'Los Domingos' BC

Cine español

Crítica de televisión ·

Los titiriteros acumulan, según datos de Digital i, más de cincuenta millones de visionados entre enero y septiembre en Netflix, Amazon y HBO Max

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

El cine español se ve más que nunca. Esta frase puede herir sensibilidades, aunque debería de ser al contrario. Ha calado en cierto ámbito de ... la sociedad la idea de que «los de la farándula» viven de subvenciones, cuando el sector audiovisual 'made in Spain', en eterna crisis, recibe una ayuda institucional irrisoria en comparación a otras latitudes. El cine estadounidense se lleva la palma. Lo que leen. A pesar de estar demonizado por un sector de a población autóctona, el cine español sobrevive y extiende nuestra cultura por festivales internacionales y salas de todo el planeta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  6. 6

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  9. 9 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  10. 10 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cine español

Cine español