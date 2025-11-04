El cine español se ve más que nunca. Esta frase puede herir sensibilidades, aunque debería de ser al contrario. Ha calado en cierto ámbito de ... la sociedad la idea de que «los de la farándula» viven de subvenciones, cuando el sector audiovisual 'made in Spain', en eterna crisis, recibe una ayuda institucional irrisoria en comparación a otras latitudes. El cine estadounidense se lleva la palma. Lo que leen. A pesar de estar demonizado por un sector de a población autóctona, el cine español sobrevive y extiende nuestra cultura por festivales internacionales y salas de todo el planeta.

Los titiriteros acumulan, según datos de Digital i, empresa británica de análisis de audiencias digitales, más de cincuenta millones de visionados entre enero y septiembre de 2025 en Netflix, Amazon y HBO Max, una cifra nada desdeñable a la que hay que sumar los resultados de otras plataformas de entretenimiento bajo demanda. Además, estos días dos producciones españolas, 'La cena' y 'Los domingos', se mueven en los primeros puestos del 'ranking' en la cartelera.

Es probable que antes de que acabe al año el cine español consiga más de doce millones de espectadores en el circuito de exhibición tradicional, tal y como comenta el analista Pau Brunet en su indispensable 'newsletter' BoxOffice Alchemy. Al acumulado de espectadores en salas de cine hay que añadir una segunda vida en formato doméstico para muchos títulos nacionales, como 'La huella del mal', disponible en Netflix, donde se acerca a los 3 millones de visionados, aunque en la cartelera vendió 47.000 entradas.

La medida del éxito ya es diferente. 'Mala influencia' tuvo 95.000 espectadores en salas y en 'streaming' ya ha superado los dos millones de plays. 'Sin instrucciones', 'Votemos' o 'El correo' son otros ejemplos en la misma línea. El cine español se ve más que nunca. En casa y en las salas.