Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Serie del 'Cielo al infierno' Apple TV

A ritmo de rap

Apple TV+ ha estrenado su último filme, 'Del cielo al infierno', que protagoniza su actor de cabecera, Denzel Washington, que aquí no es un policía o un detective, sino un poderoso productor musical

Boquerini .

Boquerini .

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:08

Comenta

El cine indie como tal nació en los primeros 80 con los Coen y con Spike Lee. Después, este último buscó otros caminos. Tuvo un ... gran éxito comercial con 'Malcolm X', y después ha tenido una trayectoria intermitente. Ahora Apple TV+ ha estrenado su último filme, 'Del cielo al infierno', que protagoniza su actor de cabecera, Denzel Washington, que aquí no es un policía o un detective, sino un poderoso productor musical. La película es la adaptación de la que hizo Akira Kurosawa, 'El infierno del odio', trasladada al universo de la todopoderosa industria discográfica estadounidense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  2. 2

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  3. 3 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  4. 4

    «Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»
  5. 5

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  6. 6 La curiosa tienda vasco-japonesa del País Vasco francés en la que «las señoras hacen sus compras»
  7. 7 El chef del mejor restaurante del mundo llega a San Sebastián: «Maido es un lugar feliz que tiene el cariño de la gente»
  8. 8 Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata
  9. 9

    Udalekus: la fina línea entre educar y adoctrinar
  10. 10

    Osakidetza reordenará el frontal del Hospital Donostia antes de iniciar las obras de consultas externas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco A ritmo de rap

A ritmo de rap