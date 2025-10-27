Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'A flor de tierra', documental de RTVE RTVE

Abrir fosas, cerrar heridas

Crítica TV ·

El documental 'A flor de tierra' consta de escasos 30 minutos, rodado en super-8, sobre las primeras excavaciones solo tres años después de la muerte de Franco

Boquerini .

Boquerini .

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:02

Comenta

A veces se produce un milagro y entre tanta basura televisiva aparece un espacio capaz de ponerte la carne de gallina. Esto ocurrió la pasada ... semana con 'Las fosas del franquismo', que incluía el documental 'A flor de tierra', emitido simultáneamente por La 2 y el Canal 24 horas. Tuvo una audiencia muy superior a la media de ambos canales, pero si no lo vieron o quieren repetir visión, lo pueden hacer en RTVEplay. Estamos hablando de los fusilados en la retaguardia de la guerra civil, sin ningún juicio y enterrados en cunetas. Durante la guerra se ha calculado que hubo 55.000 muertos en la retaguardia republicana y 140.000 en la zona franquista, incluyendo a los fusilados en los cinco primeros años de posguerra. Impresiona y se entiende que tantos extranjeros nos consideren a los españoles muy crueles y llenos de odio entre nosotros. «España fue el país que inventó la Inquisición», me han llegado a decir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4

    Obradores históricos bajan la persiana
  5. 5

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  6. 6

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  7. 7

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  8. 8 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia
  9. 9

    «Hay un miedo increíble a que lo que vivimos el año pasado pueda repetirse»
  10. 10

    La Diputación de Álava planea cerrar el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abrir fosas, cerrar heridas

Abrir fosas, cerrar heridas