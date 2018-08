'Big Bang Theory' llega a su final definitivo Los protagonistas de 'Big Bang Theory' en 2016 durante la entrega de los People's Choice Awards. / AFP Una de las series más éxitosas de los últimos años, Big Bang Theory, anuncia su final para mayo de 2019 DV Jueves, 23 agosto 2018, 11:39

'The Big Bang Theory' finaliza su longeva historia televisiva. CBS y Warner Bros. TV han decidido que la serie finalice el próximo año, coincidiendo con la emisión de la 12ª temporada. El motivo fundamental es la decisión de su protagonista, Jim Parsons al que parece que cobrar un millón de dólares por capítulo no le supone suficiente motivación para continuar interpretando al peculiar científico Sheldon Cooper.

La noticia no ha sorprendido a sus compañeros. Así, Johnny Galecki, que interpreta a Leonard, ya dio pistas hace unos meses al anunciar que 'The Big Bang Theory' se despediría para siempre pronto. Pero la noticia se acaba de confirmar: Chuck Lorre Productions, Warner Bros. y CBS anuncian en un comunicado que la ficción acabará en mayo de 2019 tras doce temporadas en antena.

«Estamos eternamente agradecidos a nuestros fans por su apoyo a 'The Big Bang Theory' durante las doce temporadas. Nosotros, junto con el elenco, escritores y el equipo, estamos extremadamente agradecidos por el éxito del programa y nuestro objetivo es ofrecer una temporada final, y el final de la serie, que llevará a 'The Big Bang Theory' a un épico cierre creativo», recoge el comunicado.

Sin embargo los fans no pierden la esperanza de que de algún modo u otro la serie continúe en un futuro. Una esperanza alimentada por el propio Steve Holland, el productor general de 'The Big Bang Theory': «Hasta que escuche algo diferente, pensaremos que es la última. (...) Sé que tenemos la siguiente temporada, pero yo no sé qué pasará más allá de eso. Y no es mi decisión, así que todo lo que puedo hacer es seguir adelante con la duodécima temporada y hacerla bien».

Pese a la tristeza de la despedida definitiva los miembros del equipo se muestran agradecidos por haber tenido la oportunidad de participar en una de las teleseries más exitosas, en audiencia y premios, durante tantos años. «Nos iremos conformes a casa», aseguró Johnny Galecki, quien interpreta a Leonard en 'Big Bang Theory, cuyo primer episodio se emitió en Estados Unidos en septiembre de 2007. La última temporada comenzará a emitirse el próximo 24 de septiembre y finalizará en mayo tras 279 episodios. Para los incondicionales aún queda la precuela y spin-off, 'El joven Sheldon'.