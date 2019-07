'Bates Motel', la serie que destapa al mítico asesino de 'Psicósis' 'Bates Motel' explora el aspecto psicológico y la turbia relación madre-hijo de Norman Bates, el villano de 'Psicósis' ASIER MANRIQUE Martes, 23 julio 2019, 15:32

Cuando todavía no se había puesto de moda eso de adaptar a la televisión los clásicos del cine, 'Bates Motel' se atrevió a revisitar la historia de Norman Bates, uno de los grandes villanos del cine. La serie de A&E, disponible en España en Netflix, propone un viaje a la psicología del mítico asesino del 'Psicósis' de Alfred Hitchcock.

Dividida en cinco temporadas, 'Bates Motel' es una serie que nos narra la caída en desgracia y la evolución psicológica de Norman Bates. Protagonizada por dos soberbios Freddie Highmore y Vera Farmiga, 'Bates Motel' expande el universo de 'Psicósis' con un respeto mayúsculo hacia el legado de Hitchcock.

¿De qué trata 'Bates Motel'?

'Bates Motel' comienza cuando Norma y su hijo Norman inician una nueva vida en una pequeña localidad de Oregón. Tras quedar viuda adquiere un viejo motel y la cercana mansión, donde vivirá con su hijo.

Quien haya visto 'Psicósis' tendrá que esperar hasta la última temporada para que la serie y la película se crucen. Antes de todo ello 'Bates Motel' plantea una interesante disección de la psicología humana, de la propensión hacia la violencia y de las obsesiones enfermizas, de las relaciones tóxicas y, en particular, de la relación madre-hijo de los Bates.

Inspirada en 'Psicósis'

Lo que diferencia a 'Bates Motel' de otras adaptaciones similares es que se trata de una serie basada en una película, no sigue a pies juntillas su trama. Lo contado en la versión original de 'Psicósis', la dirigida por Alfred Hitchcock, sirve como argumento libre para la última temporada, pero todo lo relatado en las secuelas de aquella se obvia bastante. 'Bates Motel' reinventa el origen del personaje, expande el universo y enriquece uno de los grandes clásicos del cine.

Para los verdaderos fans de 'Psicósis' puede que 'Bates Motel' se tome demasiadas licencias respecto a la historia original. Ya no se sitúa en California, sino en la ficticia localidad de Bahía White Pine en Oregón. La época de ambientación es actual, no la década de los 50. Norman tendrá un hermano, Dylan, que no existía en la película original o las secuelas protagonizadas por Anthony Perkins. Y la rubia Marion Crane (Janet Leigh) está aquí interpretada por la cantante Rihanna.

'Bates Motel' supuso un trampolín sin igual para su protagonista, Freddie Highmore. El actor británico se metió durante cinco temporadas en la piel de Norman Bates, el mítico personaje de Anthony Perkins. Tras su paso por 'Bates Motel' comenzó a protagonizar 'The Good Doctor', multiplicando todavía más su repercusión.

Durante cinco temporadas 'Bates Motel' fue consiguiendo mayor repercusión y mejores críticas. Sus dos protagonistas, Vera Farmiga y Freddie Highmore, fueron nominados a multitud de premios, llegando a ganar por su trabajo los Saturn Awards y los People's Choice Awards.

'Bates Motel' convencerá a los fans de 'Psicósis', pero también a los amantes de los thrillers policíacos y las series de crímenes. Al igual que hace 'Mentes criminales' el asesino se convierte en protagonista de la historia, y toda la telaraña psicológica detrás de él la piedra angular.

Escrita e interpretada con sumo cuidado y gusto, en ningún caso pretende quedar por encima de 'Psicósis', 'Bates Motel' es una serie que crece poco a poco hasta terminar en un explosivo final.